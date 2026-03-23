NBA》布朗砍最高29分無用 灰狼逆轉退塞爾提克、近4場奪3勝

海蘭德。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今天灰狼在海蘭德（Bones Hyland）與麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）的領軍之下，擊退由布朗（Jaylen Brown）率領的塞爾提克，以102：92收下勝利。

雖然灰狼在首節只拿下14分，不過次節很快找回手感，多桑姆（Ayo Dosunmu）與海蘭德皆投進10分，幫助團隊前兩節打完有著3分的領先優勢。易籃後，麥克丹尼爾斯在第3節10投6中包含3顆外線，一人攻得15分，但是綠衫軍雙星塔圖姆（Jayson Tatum）與布朗攜手合作，反倒以1分領先進入末節。

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來到決勝節，一開始雙方不分軒輊，但海蘭德在剩下9分鐘時投進三分外線，開啟了灰狼的攻勢，包括這顆三分球在內打出了一波22：11的攻勢，反觀塞爾提克則是瘋狂打鐵，第4節命中率不到兩成，外線7次嘗試更是全部落空，最終讓灰狼拿下勝利。

灰狼今天有4人得分上雙，海蘭德分數最高拿到23分，麥克丹尼爾斯緊隨其後得到19分，多桑姆打出17分8籃板6助攻的表現，因扭傷右腳踝缺陣2場的里德（Naz Reid）回歸挹注11分，此外戈貝爾（Rudy Gobert）也繳出9分14籃板的成績。

塞爾提克部分，布朗砍下29分為全隊最高，塔圖姆打下16分11籃板，懷特（Derrick White）15分入袋。

灰狼拿下勝利後，在西部的戰績來到44勝28敗排名第6，目前與第4與第5的火箭與金塊沒有勝差，第7名的太陽則離灰狼還有4場；而落敗的塞爾提克也以47勝24敗排在東部第2，與第3名的尼克只剩下半場差距。

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