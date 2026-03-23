自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》嘎琳回來了！樂天桃猿宣布新身份回歸

2026/03/23 12:06

Rakuten Monkeys 宣佈人氣女孩嘎琳（Galin）將以全新身分回歸。（樂天提供）Rakuten Monkeys 宣佈人氣女孩嘎琳（Galin）將以全新身分回歸。（樂天提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕Rakuten Monkeys 宣佈人氣女孩嘎琳（Galin）將以全新身分回歸。球團此次在樂天球迷與桃園在地支持者的期盼下，展現高度誠意鼓勵嘎琳回鍋擔任「樂天桃猿宣傳大使」。這不僅僅是球團對嘎琳的肯定，也代表球團對於10號隊友聲音的最大重視。

樂天桃猿表示，此次回歸經過球團與嘎琳長時間深入的溝通與討論後所做出的決定。雙方針對未來角色定位、推廣方向，以及如何與球迷與城市建立更深層連結進行了交流，最終共同找到最適合的合作模式，也因此誕生了「樂天桃猿宣傳大使」這個全新的角色定位。雖然嘎琳並不會回到舞台上應援，但是仍會以不同形式與10號隊友們見面。

嘎琳一直以來以清新自然的形象與親和力深受10號隊友喜愛，在球場內外也累積了相當高的人氣與影響力，球團認為以宣傳大使的角色轉換，不僅能延續她的高人氣與影響力，也能透過不同形式為樂天桃猿帶來更多可能性。

嘎琳表示，非常非常感謝樂天球團和10號隊友們這陣子持續不斷的鼓勵與打氣，讓她最後鼓起勇氣接下大使的新身份，對她而言格外有意義。身為土生土長的桃園人，未來她將以樂天桃猿宣傳大使的身份，深入桃園各地基層，透過校園交流、社區互動、農業推廣以及公益活動等多元形式與大家見面。希望能讓更多人認識並喜愛這支屬於桃園的球隊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中