MLB》洋基火球男未進輪值！布總選定「4人」做為開季先發

希爾。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕根據總教練布恩（Aaron Boone）透露，紐約洋基將在開季時採用「4人輪值」，而陣中火球右投希爾（Luis Gil）則並未被納入開季輪值內。

洋基在球季前13天中就有4天的休兵日，這讓球隊得以只用4名先發來做輪替，其中禮拜四隊上巨人的開幕戰將由王牌左投佛里德（Max Fried）掛帥，施利特勒（Cam Schlittler）、沃倫（Will Warren）與維瑟斯（Ryan Weathers）則會在後面的比賽接力上場。

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而在2024年勇奪新人王的希爾，雖然最終沒有進入開季輪值內，但洋基投手教練布雷克（Matt Blake）表示，希爾將在美國時間週三於訓練基地進行實戰投打練習，並且預計從小聯盟開季，倘若計畫有變，希爾也能夠勝任接替在先發投手後面的「長中繼」角色。

布雷克談到希爾並未進入輪值內一事說：「他想要成為我們先發輪值的一份子，所以讓我們很沮喪，但同時依照前兩周的賽程來看，他能理解球團的考量，現在必須確保我們能讓他維持正軌並保持自己的節奏，為我們的牛棚與先發群找到平衡。」

希爾在上周一春訓熱身賽先發對戰老虎，主投3局就被狂敲9支安打失掉7分，是他春訓熱身賽最慘的一役，但在前天就繳出5局無失分且僅被敲1安的宰制力，布雷克坦言，他們對他在對上金鶯時所做的調整感到不錯，「他找回了直球的球速與球質，也更能讓打者揮空，這些都是很重要的觀察重點，現在就看這些表現在球季前幾週會呈現出什麼樣子。」

牛棚部分，貝納（David Bednar）、杜瓦爾（Camilo Doval）、克魯茲（Fernando Cruz）、希爾（Tim Hill）、布萊克本（Paul Blackburn）與亞柏格（Ryan Yarbrough）預計將是球隊的不動後援群，後援投手中還有2到3個位置將留給畢多（Osvaldo Bido）、柏德（Jake Bird）、黑德里克（Brent Headrick）與溫克斯特（Cade Winquest）來競爭，不過這要根據希爾的狀態而決定。

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