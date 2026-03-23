PLG》林志傑辦引退特展 《致傑：傳奇之路BE THE BEAST》5月登場

林志傑潔特展（富邦勇士提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台北富邦勇士球星林志傑將於本賽季結束後光榮引退，為致敬林志傑輝煌的籃球生涯，特別策劃《致傑：傳奇之路BE THE BEAST》林志傑籃球生涯特展，邀請球迷一同回顧「野獸」在球場上的熱血與榮耀時刻。

特展將於5月30日至6月22日於松山文創園區一號倉庫舉行，展覽內容規劃多個主題展區，從起點到巔峰，完整呈現林志傑的籃球人生。「野獸起源」展區將重現街頭籃球場景，帶領球迷走進林志傑的起點，並復刻經典「灌歪籃框」場景，成為必拍打卡亮點；「野獸蛻變」則首度集結林志傑私人珍藏物件與球迷收藏，並透過照片牆與生涯Highlight影像等，記錄其成長與蛻變歷程。

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展覽亦設置多項互動體驗區，「野獸爆發力」讓球迷透過數位挑戰與林志傑正面對決，包括速度挑戰的「疾風試煉場」、測試爆發力的「挑戰巔峰」，以及考驗反應與精準度的「一球入魂」，讓球迷親身感受職業級身手的實力差距。此外，「成為野獸」展區將定時播放紀錄影片，回顧林志傑完整生涯，並設有球迷留言共創牆，邀請球迷留下對他的祝福與回憶；現場更規劃展區商品部，推出多款專屬紀念商品，讓球迷將這份感動帶回家珍藏。

入場票券規劃多元，分為「早鳥票」、「一般票」及「紀念套票」。凡購買早鳥票與一般票者，入場皆可獲得【紀念透卡】乙張，透卡共推出四款設計，分別呈現林志傑效力台啤、廣廈、中華隊與勇士時期的經典樣貌，完整收藏其籃球生涯的重要階段。其中，「早鳥票」將於3月24日12:00起至4月12日23:59止開賣，票價為170元，內含電子票券乙張，並有機會抽中限定活動優先報名資格；「一般票」則於4月16日12:00起至6月21日23:59止販售，票價為200元，提供球迷彈性入場選擇。

此外，本次也推出限量「紀念套票」，售價為1,212元，內含電子票券四張，每人限購四組。套票附贈多項限定紀念商品，包括【紀念透卡】四張（台啤、廣廈、中華隊、勇士時期各乙張）、【紀念相片書】乙本、【拍貼鑰匙圈】乙個及【紀念啤酒杯】乙個，兼具收藏與紀念價值，並享有抽獎資格，有機會獲得限定活動優先報名資格或林志傑親筆簽名好禮。紀念套票販售時程分為兩階段，季票優先購買將於4月15日中午12:00至23:59開放；全面販售則自4月16日12:00至5月12日23:59止，數量有限，售完為止。

《致傑：傳奇之路BE THE BEAST》林志傑籃球生涯特展邀請長期支持勇士籃球隊的合作夥伴台灣大哥大及momo購物網贊助，同時攜手Samsung透過The Frame及FollowMe兩款電視，打造更細膩的經典影像與互動內容。「野獸」林志傑不僅是球隊的重要核心，更是台灣籃壇的代表性人物之一，本次特展完整呈現林志傑從街頭到職業巔峰的歷程，不僅記錄其籃球生涯的重要時刻，也承載球迷長年累積的情感與記憶，邀請大家親臨現場，一同見證這段屬於「野獸」的傳奇篇章。

林志傑潔特展（富邦勇士提供）

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