UBA》王威翔徹夜難眠拚到抽筋 台藝大扳倒黎明重返4強機會濃厚

王威翔一度因抽筋退場。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕台灣藝大今在114學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級8強關鍵戰役，靠主控王威翔拿下全隊最高15分領軍，以76：63力退黎明學院，有望繼103學年度後再度收下4強門票。

UBA公開男一級8強進入白熱化階段，衛冕軍政治大學與國立體大都已經確定闖進4強，剩下2個席位預計將由黎明學院、台灣藝大、健行科大、以及虎尾科大4校爭奪。

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兩隊賽前同為3勝2敗，台藝大今首節靠王威翔、邱泓愷各拿6分，帶著20：13領先進入次節，接著張劭安在外線開火助隊將分差擴大至雙位數，黎明在潘立甲、泰力以及史魯齊輪流輸出下，在上半場結束前追到36：39，潘立甲前兩節3顆三分球拿下全場最高11分，台藝大以徐堂琪和飛尼克斯各有8分最佳。

王威翔（左）、徐堂琪。（記者盧養宣攝）

易籃後，台藝大重新找回進攻節奏，拉出11：4攻勢再度取得50：40領先，王威翔此節最後一擊上籃放進2分，助隊帶著57：45優勢進入決勝節，末節仍未讓黎明有太多機會，終場以13分差收下勝利。

王威翔今攻下15分、8助攻，首節被對手戳到眼睛，末節拚到腳抽筋一度退場，他透露，因為這場比賽很關鍵，昨晚徹夜難眠，12點就躺在床上，凌晨5點才睡著，只睡2至3個小時。

台藝大今贏下這場比賽後有極高機率晉級4強，王威翔表示，明天和國立體大一戰仍會全力以赴，「每一勝對我們來說都重要，都是很好的經驗跟養分。」

徐堂琪、飛尼克斯都拿13分，大一後衛鄭維佑外線2投2中拿下11分。黎明昨扳倒國立體大，但今不敵台灣藝大，全隊以泰力17分最佳，潘立甲11分。

王威翔。（記者盧養宣攝）

王威翔率台藝大擊敗黎明。（記者盧養宣攝）

王威翔率台藝大擊敗黎明。（記者盧養宣攝）

王威翔一度因抽筋退場。（記者盧養宣攝）

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