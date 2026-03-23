自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》官網看好大谷翔平3度奪全壘打王 山本由伸是防禦率王強力候選

2026/03/23 16:19

大谷翔平。（資料照，美聯社）大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網開季進行調查，由57位專家預測2026年賽季6大個人獎項的大熱門，道奇日籍二刀流巨星大谷翔平被看好有望3度奪下全壘打王的壯舉。

大聯盟多數專家看好大谷翔平能夠2度勇奪國聯全壘打王的寶座，去年敲出生涯單季新高的55轟，但卻以1轟之差輸給費城人重砲史瓦伯（Kyle Schwarber），無緣國聯全壘打王的寶座。大聯盟官網記者蘭達瓦（Manny Randhawa）指出，這個結果多少令人有些驚訝，即便如此，將大谷視為幾乎任何獎項的首選絕對不會出錯，因為這位二刀流超級巨星在過去5個賽季中累計233轟，位居國聯之冠，這段期間全大聯盟唯一產量比他多的人只有美聯洋基的「法官」賈吉（Aaron Judge）。

大谷的勁敵依舊是史瓦伯（Kyle Schwarber）；美聯全壘打王大熱門無庸置疑是洋基「法官」賈吉（Aaron Judge），大聯盟官網預測運動家重砲柯茲（Nick Kurtz）將會是攔路虎。

專家預測海盜王牌史基斯（Paul Skenes）有望衛冕國聯防禦率王，道奇「日本最強投」山本由伸則是強力候補；剛轉戰道奇的明星終結者狄亞茲（Edwin Díaz）也被視為是年度救援王的最大熱門。

山本由伸。（資料照，美聯社）山本由伸。（資料照，美聯社）

狄亞茲。（資料照，法新社）狄亞茲。（資料照，法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中