MLB》官網看好大谷翔平3度奪全壘打王 山本由伸是防禦率王強力候選

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網開季進行調查，由57位專家預測2026年賽季6大個人獎項的大熱門，道奇日籍二刀流巨星大谷翔平被看好有望3度奪下全壘打王的壯舉。

大聯盟多數專家看好大谷翔平能夠2度勇奪國聯全壘打王的寶座，去年敲出生涯單季新高的55轟，但卻以1轟之差輸給費城人重砲史瓦伯（Kyle Schwarber），無緣國聯全壘打王的寶座。大聯盟官網記者蘭達瓦（Manny Randhawa）指出，這個結果多少令人有些驚訝，即便如此，將大谷視為幾乎任何獎項的首選絕對不會出錯，因為這位二刀流超級巨星在過去5個賽季中累計233轟，位居國聯之冠，這段期間全大聯盟唯一產量比他多的人只有美聯洋基的「法官」賈吉（Aaron Judge）。

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大谷的勁敵依舊是史瓦伯（Kyle Schwarber）；美聯全壘打王大熱門無庸置疑是洋基「法官」賈吉（Aaron Judge），大聯盟官網預測運動家重砲柯茲（Nick Kurtz）將會是攔路虎。

專家預測海盜王牌史基斯（Paul Skenes）有望衛冕國聯防禦率王，道奇「日本最強投」山本由伸則是強力候補；剛轉戰道奇的明星終結者狄亞茲（Edwin Díaz）也被視為是年度救援王的最大熱門。

山本由伸。（資料照，美聯社）

狄亞茲。（資料照，法新社）

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