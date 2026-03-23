中職》李多慧操刀設計 味全龍公布小龍女新制服

小龍女權喜原（右起）、林襄、小映、娜妍於記者會中亮相。（記者羅沛德攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕味全龍今天舉行開季記者會，公布由韓籍啦啦隊成員李多慧設計的小龍女新球季的制服，並與韓職LG雙子隊建立戰略合作夥伴關係，LG雙子隊啦啦隊3位成員陳秀華、車榮玹、Rona也現身分享交流計畫。

小龍女新球季制服採用紅黑兩色，款式為韓籍成員李多慧親自設計的旗袍造型，融合東方古典與現代時尚元素，展現全新應援風格。女孩陣容方面，瑄瑄、姵宸、貝拉升格為正式成員，並加入新練習生張愛、佳依，為團隊注入更多新活力。

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李多慧表示，因為黑色旗袍比較找不到，設計時一度很煩惱，與老師多次討論後終於確定想法，最滿意部份是裙子，因為有亮片很可愛，她覺得女孩們的肩線很漂亮，製作上衣時刻意露出肩線更好看，大腿部份也做一圈裝飾，看起來腿比較長。

小龍女權喜原（右起）、林襄、小映、娜妍於記者會中亮相。（記者羅沛德攝）

味全去年5月邀請棒LG雙子隊應援團長李侖承與啦啦成員車榮玹、元民柱、禹惠俊、桂裕眞參加主題日，今年雙方擴大合作建立戰略合作夥伴關係，除了進行應援曲交換授權展開實質合作，未來亦將持續推動跨國應援交流與表演，為味全龍主場注入國際元素。

記者會上也首播2026年度形象影片，球員化身為台北市的一份子，宣告主場不侷限於球場，而是整座城市的縮影，球團也將持續推動「台北市應援店計畫」，2026年持續擴大招募，入選店家除可獲得專屬應援物資外，也有機會迎接球員與啦啦隊到店互動。

小龍女權喜原、林襄、小映、娜妍於記者會中亮相。（記者羅沛德攝）

LG雙子啦啦隊成員陳秀華（白衣左起）、車榮玹、Rona及小龍女林襄（右二）、小映（左二）於記者會中亮相。（記者羅沛德攝）

LG雙子啦啦隊成員陳秀華（白衣左起）、車榮玹、Rona及小龍女林襄（右二）、小映（左二）於記者會中亮相。（記者羅沛德攝）

與龍隊有合作關係的LG雙子啦啦隊成員陳秀華（左起）、車榮玹、Rona於記者會中亮相。（記者羅沛德攝）

與會者和小龍女啦啦隊於會後合照。（記者羅沛德攝）

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