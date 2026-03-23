自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》李多慧操刀設計 味全龍公布小龍女新制服

2026/03/23 15:57

小龍女權喜原（右起）、林襄、小映、娜妍於記者會中亮相。（記者羅沛德攝）小龍女權喜原（右起）、林襄、小映、娜妍於記者會中亮相。（記者羅沛德攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕味全龍今天舉行開季記者會，公布由韓籍啦啦隊成員李多慧設計的小龍女新球季的制服，並與韓職LG雙子隊建立戰略合作夥伴關係，LG雙子隊啦啦隊3位成員陳秀華、車榮玹、Rona也現身分享交流計畫。

小龍女新球季制服採用紅黑兩色，款式為韓籍成員李多慧親自設計的旗袍造型，融合東方古典與現代時尚元素，展現全新應援風格。女孩陣容方面，瑄瑄、姵宸、貝拉升格為正式成員，並加入新練習生張愛、佳依，為團隊注入更多新活力。

李多慧表示，因為黑色旗袍比較找不到，設計時一度很煩惱，與老師多次討論後終於確定想法，最滿意部份是裙子，因為有亮片很可愛，她覺得女孩們的肩線很漂亮，製作上衣時刻意露出肩線更好看，大腿部份也做一圈裝飾，看起來腿比較長。

小龍女權喜原（右起）、林襄、小映、娜妍於記者會中亮相。（記者羅沛德攝）小龍女權喜原（右起）、林襄、小映、娜妍於記者會中亮相。（記者羅沛德攝）

味全去年5月邀請棒LG雙子隊應援團長李侖承與啦啦成員車榮玹、元民柱、禹惠俊、桂裕眞參加主題日，今年雙方擴大合作建立戰略合作夥伴關係，除了進行應援曲交換授權展開實質合作，未來亦將持續推動跨國應援交流與表演，為味全龍主場注入國際元素。

記者會上也首播2026年度形象影片，球員化身為台北市的一份子，宣告主場不侷限於球場，而是整座城市的縮影，球團也將持續推動「台北市應援店計畫」，2026年持續擴大招募，入選店家除可獲得專屬應援物資外，也有機會迎接球員與啦啦隊到店互動。

小龍女權喜原、林襄、小映、娜妍於記者會中亮相。（記者羅沛德攝）小龍女權喜原、林襄、小映、娜妍於記者會中亮相。（記者羅沛德攝）

LG雙子啦啦隊成員陳秀華（白衣左起）、車榮玹、Rona及小龍女林襄（右二）、小映（左二）於記者會中亮相。（記者羅沛德攝）LG雙子啦啦隊成員陳秀華（白衣左起）、車榮玹、Rona及小龍女林襄（右二）、小映（左二）於記者會中亮相。（記者羅沛德攝）

LG雙子啦啦隊成員陳秀華（白衣左起）、車榮玹、Rona及小龍女林襄（右二）、小映（左二）於記者會中亮相。（記者羅沛德攝）LG雙子啦啦隊成員陳秀華（白衣左起）、車榮玹、Rona及小龍女林襄（右二）、小映（左二）於記者會中亮相。（記者羅沛德攝）

與龍隊有合作關係的LG雙子啦啦隊成員陳秀華（左起）、車榮玹、Rona於記者會中亮相。（記者羅沛德攝）與龍隊有合作關係的LG雙子啦啦隊成員陳秀華（左起）、車榮玹、Rona於記者會中亮相。（記者羅沛德攝）

與會者和小龍女啦啦隊於會後合照。（記者羅沛德攝）與會者和小龍女啦啦隊於會後合照。（記者羅沛德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中