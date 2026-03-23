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中職》天母球場全面優化 味全龍新增免治馬桶、打造舒適主場環境

2026/03/23 16:00

去年季後球團跟台北市政府體育局合作優化天母球場，更新軟硬體設備，包括廁所翻新及新增躺椅特區。（記者羅沛德攝）去年季後球團跟台北市政府體育局合作優化天母球場，更新軟硬體設備，包括廁所翻新及新增躺椅特區。（記者羅沛德攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕味全龍今天舉行開季記者會，公布天母棒球場優化升級後的多項設施與全新觀賽席位，最重要的是廁所全面更新還新增免治馬桶，希望打造更舒適的主場環境，提升球迷的觀賽體驗。

味全球團於休賽季與台北市政府體育局合作，針對天母棒球場進行多項優化工程，包括Ｃ區座椅更新、球場高桿燈照明升級、觀眾席看台地坪重新油漆、記者室天花板更新等，全面提升場館硬體設施，讓球員與球迷都能在更安全舒適的環境中享受比賽。

去年季後球團跟台北市政府體育局合作優化天母球場，更新軟硬體設備，包括廁所翻新及新增躺椅特區。（記者羅沛德攝）去年季後球團跟台北市政府體育局合作優化天母球場，更新軟硬體設備，包括廁所翻新及新增躺椅特區。（記者羅沛德攝）

味全球團也自行投資優化設施，包括球場二樓廁所全面重新裝修、新增免治馬桶設備、與知名日用品牌合作引進高級香氛洗手乳，希望大幅提升球迷使用舒適度，同時也擴大水療池設施，為球員打造更完善的恢復環境，提供球員更專業的賽後恢復空間。

球團在應援與觀賽動線方面也進行優化調整，除了球場二樓原有的應援舞台向外延伸，讓更多球迷能夠近距離融入應援氛圍並欣賞女孩精彩表演外，更於三樓看台Ｄ區設置全新小舞台，將由小龍女練習生與吉祥物在此帶來有別於主舞台的應援表演，讓整體主場氣氛更加立體與熱鬧。

為滿足球迷不同觀賽需求，本季天母棒球場推出全新特色席位，包括「露台躺椅席」與「露台餐桌席」，露台躺椅席每組可供8至12人入座，享有舒適躺椅與餐桌椅的多元配置，體驗國內球場中獨特的觀賽樂趣；露台餐桌席每組可供6人觀賽，包含餐桌椅提供便利舒適的用餐與觀賽空間。

去年季後球團跟台北市政府體育局合作優化天母球場，更新軟硬體設備，包括廁所翻新及新增躺椅特區。（記者羅沛德攝）去年季後球團跟台北市政府體育局合作優化天母球場，更新軟硬體設備，包括廁所翻新及新增躺椅特區。（記者羅沛德攝）

去年季後球團跟台北市政府體育局合作優化天母球場，更新軟硬體設備，包括廁所翻新及新增躺椅特區。（記者羅沛德攝）去年季後球團跟台北市政府體育局合作優化天母球場，更新軟硬體設備，包括廁所翻新及新增躺椅特區。（記者羅沛德攝）

去年季後球團跟台北市政府體育局合作優化天母球場，更新軟硬體設備，包括廁所翻新及新增躺椅特區。（記者羅沛德攝）去年季後球團跟台北市政府體育局合作優化天母球場，更新軟硬體設備，包括廁所翻新及新增躺椅特區。（記者羅沛德攝）

去年季後球團跟台北市政府體育局合作優化天母球場，更新軟硬體設備，包括廁所翻新及新增躺椅特區。（記者羅沛德攝）去年季後球團跟台北市政府體育局合作優化天母球場，更新軟硬體設備，包括廁所翻新及新增躺椅特區。（記者羅沛德攝）

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