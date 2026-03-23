張育成今天正式成為中捷安全大使 最喜歡吃台中燒肉及帶著老婆搭中捷

張育成（右）帶著嬌妻李家綾（左）一同出席中捷的安全大使活動。（記者蘇金鳳攝）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中捷公司今天特邀請有「國防部長」之稱的富邦悍將的張育成擔任中捷安全大使，同時合作推「張育成icash 2.0聯名卡」，有民眾為了搶有他的簽名聯名卡及簽名球，昨天晚上十點多就來排隊，而身高185公分的張育成今天則帶著身高176的嬌妻李家綾一同出席，而主持人問搭中捷最想找哪一位神隊友一起，他毫不猶豫回答是「老婆」，愛家形象贏得現場熱烈掌聲。

中捷公司今天下午舉辦張育成的簽約儀式暨球迷見面會，董事長顏邦傑與總經理朱來順都表示，因為張育成在經典賽的防線帶給球隊安心，因此邀請他擔任中捷的安全大使，同時推出聯名票卡，讓球迷持有聯名票卡便感受到安心。

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張育成表示，很開心擔任中捷安全大使，而卸下經典賽後，將回到富邦悍將，迎接新的球季及擔任台中的安全大使；而擔任安全大使，就是希望大家不管搭任何交通工具，安全回到自己的家。

張育成與中捷合辦球迷簽名會。（記者蘇金鳳攝）

主持人對張育成進行五題的快問快答，張育成表示，最喜歡的台中食物是燒肉，搭中捷最想跟老婆一起搭，平時休閒喜歡陪小孩及偶爾打高爾夫球，另外，搭中捷時不能超過等候線，而搭捷運遇狀況時按緊急按鈕及找站務人員；主持人還表示，還以為他會說最想跟費仔一起搭捷運，他則表示以後有機會。

有力行國小的小朋友問他為何如此強？張育成表示，要永不放棄，把自己身體練強壯，不要害怕。

張育成與中捷合辦球迷簽名會。（記者蘇金鳳攝）

張育成與中捷公司董事長顏邦傑簽約，擔任中捷的安全大使。（記者蘇金鳳攝）

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