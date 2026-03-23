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UBA》「如果沒這個能力晉4強也是去玩」葛記豪有望首率台藝前進小巨蛋

2026/03/23 16:20

台灣藝大扳倒黎明學院。（大專體總提供）台灣藝大扳倒黎明學院。（大專體總提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕台灣藝大今在114學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級8強關鍵戰役，以76：63力退黎明學院，有望繼103學年度後再度收下4強門票，也將是主帥葛記豪首度率隊前進小巨蛋。

台灣藝大昨與中信學院之戰曾一度握有25分領先，最後被追到只剩3分差，今未再重蹈覆轍，在第二節黎明追近時穩住領先，葛記豪今肯定子弟兵，今天在防守出狀況時有成功止血，透露賽前以一個字「爭」提醒球員，無論籃板、勝利都是要靠爭來的，「我跟球員說，『如果沒有這個能力晉4強也是去玩，進去就是要有競爭力。』」

台灣藝大扳倒黎明學院，總教練葛記豪。（大專體總提供）台灣藝大扳倒黎明學院，總教練葛記豪。（大專體總提供）

台灣藝大今贏球後全隊相當振奮，葛記豪透露，團隊以為贏球就能確定晉級4強，事實上，雖然尚未確定晉級，但若健行科大未能接連擊敗輔仁大學、政治大學，台藝大就算明天不敵國立體大，也會搶下4強門票，晉級機率相當濃厚，「我跟他們說，其實還沒進，但比起晉級，應該更專注在贏球這件事。」

台灣藝大曾在100、102學年度在李伯倫率領下拿下2冠，葛記豪自106年度從李伯倫手中接下台灣藝大兵符，如今終於有望首度率隊前進小巨蛋，他說，「值得紀念，接下棒子後一直在八九十名徘徊，我覺得現在UBA也已經到了很不錯的高度，整個環境愈來愈好。」

台灣藝大扳倒黎明學院。（大專體總提供）台灣藝大扳倒黎明學院。（大專體總提供）

王威翔率台灣藝大扳倒黎明學院。（大專體總提供）王威翔率台灣藝大扳倒黎明學院。（大專體總提供）

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