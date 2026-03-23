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HVL》苑高男排連兩年闖進甲級決賽再創隊史新頁 鍾東錦期許再創佳績

2026/03/23 16:36

苗栗縣立苑裡高中男排球隊，挺進高中排球甲級聯賽決賽，縣長鍾東錦致贈加菜金，期許再創佳績。（圖由苗栗縣政府提供）苗栗縣立苑裡高中男排球隊，挺進高中排球甲級聯賽決賽，縣長鍾東錦致贈加菜金，期許再創佳績。（圖由苗栗縣政府提供）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣立苑裡高中男子排球隊已連續兩年晉級甲級聯賽決賽（前六強），再度書寫隊史新頁，HVL高中排球甲級聯賽決賽即將開打，今（23）日由縣長鍾東錦授旗，並致贈加菜金3萬元，勉勵選手在賽場上全力以赴、為校爭光、為苗栗爭光。

「HVL高中排球甲級聯賽決賽」27日至29日在國立臺灣體育運動大學開打。苗栗縣立苑裡高中男子排球隊在各大賽事中先後拿下永信杯第二名、華宗盃第四名及和家盃第五名，緊接著再度勇闖甲級聯賽決賽，隊員展現堅毅不拔的精神與團隊合作的力量，屢創佳績。

鍾東錦表示，苑高男排隊代表苗栗出征，不僅是榮譽，更是責任，期盼球員秉持毅力與夢想，勇敢迎戰全國最高榮譽。未來縣府將持續支持各級學校發展特色社團，提供學生多元學習舞台，讓每位孩子都能適性發展、追求理想。

今日的授旗儀式後，鍾東錦即席抽問學生「禮、義、廉、恥」的涵義，寓教於樂，同時加碼宣布贈送全校師生雞排與奶茶，現場掌聲不斷。

苗栗縣立苑裡高中男排球隊，挺進高中排球甲級聯賽決賽，由縣長鍾東錦等人授旗，期許再創佳績。（圖由苗栗縣政府提供）苗栗縣立苑裡高中男排球隊，挺進高中排球甲級聯賽決賽，由縣長鍾東錦等人授旗，期許再創佳績。（圖由苗栗縣政府提供）

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