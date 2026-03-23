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MLB》預約史上最偉大賽季？ 日媒期待大谷翔平締二刀流神話

2026/03/23 17:21

大谷翔平。（資料照，法新社）大谷翔平。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2026年大聯盟賽季即將開打，宇宙道奇將力拚3連霸王朝偉業，日媒《日刊體育》專欄作家福島良一期待日本二刀流超級巨星大谷翔平，能夠挑戰大聯盟史上首見「連3年MVP＋世界大賽冠軍3連霸」及「10勝、50轟」的歷史級偉業。

福島良一撰文指出，今年不僅適逢美國建國250週年，更是國家聯盟創立150週年，在這個具有紀念意義的賽季中，本季最大看點莫過於大谷翔平睽違3年再次開季就要投打二刀流，有望自2022年後2度達成單季同時達成規定投球局數與規定打席，以及自2023年以來，第3度達成「雙位數勝投與全壘打」的壯舉。福島良一認為，大谷可以更進一步挑戰大聯盟史上首見的「10勝、50轟」偉業，甚至「10勝、60轟」也並非不可能。

大谷翔平自2024年加盟道奇後，已經連續兩年奪下年度MVP並助隊奪冠，大聯盟歷史上，僅有大谷與名人堂傳奇摩根（Joe Morgan）達成過這項壯舉，若是大谷又拿下MVP以及助隊達成3連霸，他將成為史上第一位「連3年MVP＋世界大賽冠軍3連霸」的球員。

此外，國聯150年來從未有球隊完成世界大賽三連霸，宇宙道奇正站在歷史的轉捩點上，大谷翔平正帶領棒球運動進入一個全新的時代，在這50年一度的雙週年紀念，全球將共同見證這段「二刀流神話」。

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