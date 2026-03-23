全中運聖火傳遞高雄 陳其邁喊話：金牌獎金加碼1.5倍

全中運4月18日將在嘉義縣登場，今日嘉義縣長翁章梁（左）帶著吉祥物「Ｑ寶」、「蛙寶」到高雄，與高雄市長陳其邁（右）一同造勢。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕115年全國中等學校運動會4月18至23日在嘉義縣登場，今（23）日聖火傳遞抵達高雄，高雄市長陳其邁與嘉義縣長翁章梁攜手在高雄流行音樂中心珊瑚礁群前廣場共同造勢，陳其邁當場喊話要高雄學子多拿獎牌，並加碼拿牌獎金加1.2倍、金牌1.5倍。

嘉義縣長翁章梁今日帶領全中運吉祥物「蛙寶」、「Ｑ寶」和聖火團隊抵達高雄，並和陳其邁一起現沖阿里山的美味咖啡，翁章梁表示，「蛙寶」源自嘉義發現的諸羅樹蛙，「Ｑ寶」的Q則是嘉義縣民身分證字號的開頭，4月 18日全中運開幕，約有將近1800名選手以及近2萬名隊職員齊聚嘉義，希望大家可以利用這個機會到嘉義為選手加油，也能夠到體驗嘉義縣的好山好水。

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陳其邁表示，嘉義縣和高雄市其實是兩個相連的縣市，就像兄弟一樣，今年的台灣燈會在嘉義縣辦得非常的成功，相信4月的全中運也一定會辦得非常活潑生動，全中運是全國青年運動員最重要的競技殿堂，嘉義縣辦喜事，高雄一定要大力支持，也希望高雄的學生選手盡全力多拿幾塊獎牌回來，奪牌獎金將加碼1.2倍、金牌1.5倍。

陳其邁與翁章梁現場沖煮嘉義阿里山咖啡。（記者許麗娟攝）

全中運聖火今傳遞至高雄。（記者許麗娟攝）

雄中學生代表迎接來自嘉義縣的全中運聖火。（記者許麗娟攝）

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