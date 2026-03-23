中職》重拾捕手護具有原因 李展毅自認「7成新」待磨練

李展毅今天賽前與古久保健二教練一同特訓。（記者林宥辰攝）

〔記者林宥辰／斗六報導〕味全龍隊在捕手陣容多人受傷的狀況下，今年春訓安排2021年選秀會入隊的李展毅，重新加練捕手，讓捕手位置多一位人手。

龍隊捕手陣中，全浩瑋、黃贊維目前都是傷兵，總教練葉君璋說：「有兩個捕手受傷，跟教練團討論，不如讓李展毅再蹲捕，稍微抓一下感覺就可以，目前看起來表現不錯。」

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李展毅透露，自己直到去年球季初到5月為止，都還有練捕手，但今年春訓前，上回實戰是已是前年。空窗雖然不到1年，但李展毅坦言：「其實很多東西都生疏，包括接球、擋球跟配球。和一壘相比，面向也不一樣，野手主要跑位跟移動，捕手要顧到全面，頭腦轉換要更快。」

今天賽前，龍隊統熟教練古久保健二特別和李展毅特訓，結束後，古久保對李展毅豎起大拇指鼓勵。李展毅說：「其實葉總跟古久保教練都跟我說，現在先把基本接、擋先做好，細節慢慢繼續練。我現在算『7成新』的捕手吧，還有很多需要加強。」

從捕手身分報名選秀入隊，到如今重拾捕手護具。李展毅說，職業賽場就是有機會嘗試就要把握，畢竟一壘位置要搶到出賽機會有難度，現在重新練捕手，自己要想辦法變成能夠上場的機會。

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