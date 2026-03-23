UBA》「不要去想明天」郭俊言率虎科擋住中信反撲收關鍵第3勝

虎尾科大郭俊言。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕虎尾科大今在114學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級8強，靠前鋒郭俊言25分、11籃板演出，在末節擋住中信學院反撲，以67：63收下第3勝，明將與今落敗的黎明學院一決生死。

虎科昨不敵健行科大，賽前戰績2勝3敗，今帶著48：33領先進入第四節，末節更將優勢擴大至21分差，但中信靠張俊生、李宗漢輪流得手逐漸縮小差距，倒數1分25秒張俊生的三分打一度幫助中信追到63：65，不過接下來幾波進攻沒能把握機會，虎科以4分差驚險守下勝利。

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郭俊言拿下25分、11籃板，查傑13分、17籃板，楊程恩挹注18分，中信以張俊生20分、11籃板最佳，李宗漢斬獲19分。

總教練盧譽誠賽後對於末節亂流表示，團隊在體力下滑下處理球也受到影響，還好有冷靜下來穩定節奏，並提到子弟兵可能受到稍早台灣藝大拿下勝利影響，擔心明天的比賽，有提醒球隊還是要一場一場來，「不要去想明天，先把今天做好比較重要，今天沒有贏下來怎麼想明天。」

虎尾科大楊程恩。（記者林正堃攝）

虎尾科大查傑。（記者林正堃攝）

中信學院李宗漢。（記者林正堃攝）

中信學院張俊生5犯退場，沒能幫助球隊逆轉。（記者林正堃攝）

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