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UBA》健行力拚相隔1117天打敗政大 潘偉傑：享受比賽放開來打

2026/03/23 19:43

健行科大潘偉傑。（記者林正堃攝）健行科大潘偉傑。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕健行科大今在114學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級8強克服全場最多17分落後，以71：70險勝輔仁大學，保住4強晉級生機，貢獻逆轉三分打的大四後衛潘偉傑表示，希望全隊能享受比賽，不要有任何包袱應戰。

健行自104學年度登上UBA公開一級至今一直都是四強固定班底，隊史坐擁3座冠軍，本屆8強卻走得跌跌撞撞，今只要輸球就確定無緣4強，首節就陷入8：25落後，潘偉傑坦言，大幅落後時確實有點緊張，「就跟隊友說慢慢來，一顆一顆追回來，學弟們也都帶來很大的幫助。」對於致勝三分打，他則說，「沒有想太多，有空間出來我就把握機會出手，罰球時調整好呼吸出手。」

健行贏下關鍵一戰後，目前戰績3勝3敗，明天壓軸戰對決政大，要贏球才有機會闖進4強，政大今對決國立體大賽前已是70連勝，健行上次打敗政大已經要追溯至2023年3月3日的複賽，潘偉傑說，「我們又不是沒贏過政大，就是把自己準備好，面對明天的比賽，享受比賽，放開來打球，不要那麼拘束，畢竟壓力放在自己身上也會表現不好。」

至於總教練劉孟竹提到賽前可能會先帶全隊去行天宮拜拜，潘偉傑則笑說，「走一圈可能不夠，我覺得可能要繞個10圈。」

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