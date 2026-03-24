湖人對決活塞拚10連勝、佐佐木朗希先發戰天使 今日賽事預告與轉播

佐佐木朗希。（資料照，法新社）

大家早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

西部第三的湖人近期連勝不止，今天在客場挑戰東部龍頭活塞，41歲「詹皇」詹姆斯（LeBron James）和東契奇（Luka Doncic）要率隊力拚10連勝，而活塞一哥坎寧安（Cade Cunningham）因氣胸高掛免戰牌，誰能挺身而出值得關注。

請繼續往下閱讀...

第2場是勇士作客達拉斯對戰獨行俠，當家一哥柯瑞（Stephen Curry）因傷缺陣，獨行俠狀元郎「旗子哥」佛拉格（Cooper Flagg）能否中止球隊近期的3連敗，熱愛NBA的球迷記得鎖定轉播！

大聯盟熱身賽，道奇將作客挑戰天使，將由佐佐木朗希對決德梅斯（Reid Detmers），大谷翔平也有望亮相。佐佐木朗希今年熱身賽表現不佳，先發3場共投6.2局被敲9安，包含2轟，失掉10分，防禦率為13.50，另外投出10次三振和9次保送，被打擊率為0.310。

NBA

07：00 湖人 VS 活塞 緯來體育、愛爾達體育1台

09：30 勇士 VS 獨行俠 緯來體育、愛爾達體育1台

MLB

09：00 道奇 VS 天使 愛爾達體育2台

UBA大專籃球聯賽

13：00 黎明學院 VS 虎尾科大

15：00 國立體大 VS 臺灣藝大

17：00 中信學院 VS 輔仁大學

19：00 健行科大 VS 政治大學

轉播：緯來精采

中華職棒熱身賽

18：30 台鋼雄鷹 VS 中信兄弟 緯來育樂、愛爾達體育1台

18：30 統一獅 VS 樂天桃猿 愛爾達體育2台

18：30 味全龍 VS 富邦悍將 緯來體育、愛爾達體育3台

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法