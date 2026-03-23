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中職》彭政閔率黃衫小象赴墨參戰 35歲蘇緯達入列

2026/03/23 21:07

蘇緯達。（資料照，中信兄弟提供）蘇緯達。（資料照，中信兄弟提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕中信兄弟受世界棒壘球總會（WBSC）與墨西哥棒球聯盟（LMB）之邀，昨天由二軍總教練彭政閔率領27名球員赴墨西哥參加美洲棒球冠軍聯賽（BCL Americas），球員名單以年輕二軍小象為主，但包括35歲資深內野手蘇緯達及獲得兄弟測試機會的26歲投手曾品洋也在出征行列。

這項賽事邁入第3屆，共5隊參與，也是首次有亞洲球隊獲邀，中信兄弟將代表台灣職棒與各國聯賽冠軍同場競技，首戰就面臨強敵考驗，在台灣時間25日凌晨0點交手2025年尼加拉瓜German Pomares聯盟冠軍「Managua Dantos」。其他3隊為美國2025年American Association冠軍「Kane County Cougars」、墨西哥2025年聯盟冠軍「Diablos Rojos del México」、古巴2025年國家聯賽冠軍「Cocodrilos de Matanzas」。

赴墨磨練的27人中，包括林暉盛、盧孟揚等13名投手，新洋投馬奎爾和接受測試的曾品洋也在其中，5名內野手除了張士綸、楊祥禾等年輕球員，去年季後未在60人名單後被簽回的蘇緯達亦在內，另外還包括黃鈞麟、劉貴元在內5名外野手，以及胡孟智在內4名捕手。

●以下為參加BCL的27人名單

投手（13人）：林展樟、林暉盛、陳英睿、游竣宥、鄧朝駿、徐磊、馬奎爾（Angel Macuare）、呂昱廷、陳柏均、盧孟揚、錢可倫、陳原維、曾品洋（測試）

內野手（5人）：徐紹予、張士綸、楊祥禾、林瑞鈞、蘇緯達

外野手（5人）：李聖裕、蔡琞傑、黃鈞麟、劉貴元、簡子寬（台中台壽霸龍）

捕手（4人）：焦子杰、胡孟智、陳九登、吳瑞璁

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