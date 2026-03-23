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中職》中信兄弟主場賽事 從Twitch轉移至緯來運動影音平台

2026/03/23 21:08

中信兄弟主場賽事轉移至緯來運動影音平台。（緯來提供）中信兄弟主場賽事轉移至緯來運動影音平台。（緯來提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕中華職棒37年新球季開打在即，台灣運動觀賽模式出現關鍵轉變。緯來電視網宣布推出全新運動影音平台，整合多隊主場賽事轉播資源，打造單一入口的一站式觀賽體驗。

此次最大焦點，在於中信兄弟主場賽事轉播全面轉移。原先於Twitch中信兄弟官方頻道播出的賽事，將完整移至緯來運動影音平台，正式告別分散平台觀看的模式。未來球迷只需透過單一平台，即可穩定收看賽事內容，觀賽體驗全面升級。

配合中信兄弟賽事整合，緯來平台同步推出首波內容方案。球迷每月100元，即可掌握中信兄弟108場賽事，涵蓋全主場及客場對戰統一獅、味全龍、富邦悍將與樂天桃猿之賽事內容，同時提供主場贏球勝利訪問與歷年賽事VOD（自2020年球團製播起），從即時賽事到回看內容一次到位。

平台同步強化觀賽體驗，包括官方主播球評轉播、即時重播與全場精華回放，並支援背景播放與賽事資訊查詢，讓球迷在不同使用情境下都能即時掌握比賽節奏。

在整體內容布局上，平台涵蓋中信兄弟、味全龍、統一獅、富邦悍將及樂天桃猿五隊主場賽事，提供高密度賽事選擇，進一步提升觀賽完整度，逐步建立集中觀賽的新模式。

緯來電視網表示，運動影音平台即日起正式上線，已同步開放於App Store與Google Play下載。隨著新球季開打，平台也將持續優化內容與服務，從轉播品質到觀賽體驗全面升級，打造台灣運動內容的新入口。

緯來電視網推出運動影音平台。（緯來提供）緯來電視網推出運動影音平台。（緯來提供）

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