MLB》26歲先發確定3A開季！太空人「前5號」先發輪值底定

阿里格蒂。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕休士頓太空人球團今天宣布，將先發右投阿里格蒂（Spencer Arrighetti）下放3A開季，而這也讓球團的開季先發輪值大致底定。

目前26歲的阿里格蒂，去年因右拇指骨折與右手肘發炎導致只出賽了7場，而在今年的春訓熱身賽他皆以後援角色登板，3場比賽投8局就送出12次三振，防禦率與每局被上壘率分別是6.75與1.25，獨立防禦率（FIP）6.16。

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根據大聯盟官網撰文表示，在阿里格蒂確定將從3A開季後，太空人輪值的5號先發將交給右投手麥卡勒（Lance McCullers Jr.）來擔任，如此以來球隊輪值的前4號先發將分別是王牌投手布朗（Hunter Brown）、伯羅斯（Mike Burrows）、哈維爾（Cristian Javier）與前西武獅強投今井達也。

阿里格蒂下放小聯盟的決定，也意味著球團並不考慮讓他擔任後援投手，另外太空人為了因應4月11日到23日期間進行的連續13場比賽，球團正在計畫啟用「6人輪值」，因此在球隊需要他時，他仍有望很快地回到大聯盟貢獻。

而除了上述的投手之外，還有今年透過交易來到休士頓的台灣好手鄧愷威，他在春訓熱身賽6場登板（1場先發），累計10.2局投球送出7次三振，但同時也有6次保送並拿下1勝1中繼，雖然2.53的防禦率表現出色，但FIP則高達6.75。

雖然鄧愷威具備先發的能力，球團也希望他以先發投手的身分進行訓練與調整，但在先前的報導中得知，若他成功擠進開季名單，可能還是會以牛棚的角色為主。

鄧愷威。（資料照，美聯社）

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