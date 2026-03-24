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NBA》「球三弟」生涯首獲單周最佳球員！東契奇連兩周得獎超越SGA

2026/03/24 09:48

湖人東契奇、黃蜂小波爾分別獲得西、東部單周最佳球員。（圖片擷取自NBA官網）湖人東契奇、黃蜂小波爾分別獲得西、東部單周最佳球員。（圖片擷取自NBA官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職籃NBA公布上周最佳球員，西部由效力洛杉磯湖人的球星東契奇（Luka Dončić）獲獎，東部則是夏洛特黃蜂的「球三弟」小波爾（LaMelo Ball）拿到獎項。

連續兩個禮拜都拿下獎項的東契奇，上週4場出賽繳出場均42.3分、6.8籃板與6.3助攻，幫助湖人單周全勝，其中在19日與20日分別對上火箭與熱火的比賽，更是分別砍下40分與60分，打出超狂表現。

生涯首度獲此殊榮的「球三弟」，在上個禮拜的3場出賽打下場均26.3分、5.0籃板與7.3助攻，同樣助黃蜂打出3場無敗績的表現，在18號對上熱火的比賽，小波爾單場轟出30分6籃板與多達13助攻的表現，是他上周成績最出色的一場比賽。

本季東契奇已拿下4次單周最佳球員，超越雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的3次獨居最高，而艾德巴約（Bam Adebayo）、溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、強森（Jalen Johnson）、約基奇（Nikola Jokić）、馬克西（Tyrese Maxey）、布朗（Jaylen Brown）以及布朗森（Jalen Brunson）皆拿下2次。

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