MLB》「我在很多地方都已被放棄...」39歲「海賊王」進入遊騎兵開季名單

麥卡琴。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕根據德州遊騎兵棒球營運總裁楊恩（Chris Young）今天宣布，陣中老將「海賊王」麥卡琴（Andrew McCutchen）將會在球隊的開季名單內。

麥卡琴生涯前9年球季都為海盜效力，隨後輾轉來到巨人、洋基、費城人與釀酒人，2023年才又回到熟悉的匹茲堡，變回球迷熟悉的「海賊王」，生涯累積17個大聯盟賽季留下.271/.365/.457的打擊三圍，轟出332發全壘打與1152分打點，wRC+125，曾在2013年榮獲國聯MVP殊榮。

請繼續往下閱讀...

然而去年球季結束後，想在為海盜效力一個球季的麥卡琴，最終並未獲得老東家的續約，並轉而與遊騎兵簽下附帶大聯盟春訓的小聯盟合約。

已來到職業生涯尾聲的麥卡琴吐露心聲，他坦言自己在很多地方都已經被放棄，甚至告訴自己退休時候到了，「但在我內心最深處，我知道我的油箱裡還有油，我還能夠繼續在場上奮戰，遊騎兵給我這次的機會，我會讓我和球團知道這是值得的。」

麥卡琴來到遊騎兵後，在春訓熱身賽的狀態非常火燙，出賽7場共24個打數就狂敲8支安打，打擊率飆到.444，幫助自己爭取到開季名單，並預計擔綱球隊的指定打擊，「這對我來說是個新的開始，讓我來到這裡後還能持續做我一直在做的事，同時我也明白我在這支球隊，並不代表我就會一直待在這裡，即便當天我沒有先發，我都還是必須得提醒自己，也要時刻知道還有進步的空間，並幫助我的隊友們更進步。」

遊騎兵總教練舒馬克（Skip Schumaker）談到麥卡琴的表現，他表示麥卡琴一來到球隊就有不錯的表現，也很快融入休息室的氣氛，「我不認為你會一直看到他在外野守備，但如果我們需要，他還是可以上場守備。不過他更重要的價值在於，無論是在關鍵時刻從板凳出發，或是對上左投時擔任先發，他都是一個非常有價值的戰力。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法