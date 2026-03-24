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中職》味全龍推出小龍女領軍的「福岡熱血應援團」

2026/03/24 10:29

福岡軟銀鷹主場應援。（福岡軟銀鷹提供）福岡軟銀鷹主場應援。（福岡軟銀鷹提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕味全龍球團今日宣布，跨界攜手「東南旅遊」，共同推出「かっ飛ばせ福岡へ！熱血應援團」海外觀戰行程。本次遠征由啦啦隊女神李多慧、林襄、小映、菲菲、沛沛領軍，將於5月21日直奔去年度日本職棒冠軍福岡軟銀鷹主場MIZUHO PayPay DOME FUKUOKA，開啟5天4夜的「圓夢之行」，觀看福岡軟銀鷹對決北海道日本火腿鬥士的頂尖賽事。

本次「福岡熱血應援團」為球迷量身打造三大夢幻體驗：

踏入傳奇的禁區：在巨蛋穹頂下與全壘打王的背影重逢。本次行程將帶領球迷深度解鎖「MIZUHO PayPay DOME FUKUOKA」的神秘面紗，並特別安排參訪「王貞治博物館」。

靈魂的熱力共振：行程特別保留MIZUHO PayPay DOME FUKUOKA內野專屬應援區，球迷將與李多慧、林襄等女神並肩征戰海外，感受萬人齊衝、震撼地表的應援浪潮，賽後的「小龍女同歡晚宴」在九州美食的繚繞下與女孩們互動。

漫步博多的古與今：行程將前往「太宰府天滿宮」感受學問之神的歷史重量。自由活動時，球迷可隱入天神地下街的時尚流光，或坐在中洲屋台的暖簾下點一碗濃郁的博多拉麵，回味如夢似幻的野球時光。

本行程由味全龍球團與東南旅遊合作推出，詳細開賣時間與售價資訊，請密切鎖定味全龍官方社群與東南旅遊官方平台。

福岡軟銀鷹主場MIZUHO PayPay DOME FUKUOKA。（福岡軟銀鷹提供）福岡軟銀鷹主場MIZUHO PayPay DOME FUKUOKA。（福岡軟銀鷹提供）

王貞治博物館。（福岡軟銀鷹提供）王貞治博物館。（福岡軟銀鷹提供）

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