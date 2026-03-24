路跑》狂！台灣首位雙七星跑者 68歲邱天化成就解鎖之路還沒停

邱天化完成2次七大馬獎牌（邱天化提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕在今年3月1日的東京馬拉松後，68歲的邱天化再度完成7大馬拉松賽事，成為台灣首位2度解鎖七星大滿貫賽事的跑者，但他豪氣表示，目標還沒結束，接下來將是朝「九星跑者」邁進。

邱天化為短跑選手出身，畢業後至自強國小當老師，並負責訓練田徑隊，他表示，在2003年之前，主要都是輕鬆跑，家中有3個小孩，日常陪著2個兒子跑個6、7公里，而他跑步之餘也愛打球，女兒邱嗣樺曾是2014年南京青奧桌球國手，現為國泰人壽女子桌球隊教練。

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在加入板橋北岳長跑俱樂部後，邱天化也開始報名21公里半程馬拉松，原本2004年ING馬拉松（台北馬拉松前身）也是報半馬，但當時的北岳長跑會長林寶興拉去補全馬的團報名額，這「美麗的意外」也正式開啟了他的馬拉松生涯新頁。

「當時本來報半馬，但會長說全馬團報缺人，要補足人才有團隊成績，就偷偷將我跟另一人一起報下去。」邱天化說，「2週前才跟我說這件事，聽到後很驚訝，但會長說會帶著我跑，現在想想也算是賺到一場免費馬拉松！」

對不少市民跑者來說，全馬跑進4小時內算是重要的門檻，邱天化首場全馬就跑出3小時46分的佳績，他也特別感謝林寶興的陪跑，而這場比賽不但開啟他的全馬生涯，也成為他到國外跑的契機。

邱天化說：「我跑初馬的時候，遇到台灣百回馬拉松的創辦人黃政德，當時剛好是他的100馬，我聽到的時候想說這也太嚇人，竟然有人可以跑到100馬，而他也鼓勵我可以去做。」

雖然當時沒有馬上執行，直到2017年黃金海岸馬拉松才是邱天化的首場海外馬拉松，但這一跑也讓他跑得更遠、更廣，知道自己成績達成波士頓馬拉松參賽後，開始以六大馬為目標，他在2018年陸續挑戰柏林、紐約馬拉松，隔年比東京、波士頓、倫敦和芝加哥馬拉松，不到1年半就迅速完成WMM世界馬拉松認證的「六大滿貫賽」。

為何解鎖一次「六星跑者」還要繼續挑戰？邱天化表示，因為他世界排名13名，因此在2020年獲得亞培世界馬拉松大滿貫邀請，參加首屆分齡邀請賽，剛好就就是在倫敦舉行，而當時波士頓馬拉松又再次達標，因此打算波士頓跑完後飛往倫敦參賽，雖然後來因為疫情攪局沒能參加分齡賽，直到2023年才執行「雙六星」任務。

世界馬拉松大滿貫在2024年宣布雪梨馬拉松成為東京、波士頓、倫敦、紐約、柏林和芝加哥之後的第七大世界馬拉松大滿貫賽事，邱天化該年也達標分齡賽參賽標準，而當時台灣有14人參賽，只有10人是曾經達成六星，他就是其中一人，首度成為「七星跑者」。

按照亞培規定，從2025年開始的雪梨馬拉松完賽者才能獲得第七顆新星，但在2024年以分齡資格完賽的參賽者將提前直接獲得，邱天化說：「我在2024年參賽後，隔年又跑去雪梨跑一次，而且其他10個拿過6星的都沒跑，只有我一人。」他是台灣唯一1位在認證後二度跑完雪梨馬的七星跑者，而他在該年也跑完芝加哥，今年3月東京馬完賽後，理論而言，他是目前國內最快達成「雙七星」的跑者。

世界馬拉松大滿貫從六星，到現在擴增至七星，去年也開始研議將開普敦與上海馬拉松納入，未來可能會來到九星，邱天化也磨刀霍霍，他已預定參加5月下旬舉行的開普敦馬拉松分齡賽，「目標還沒結束，若有順利開跑，有機會成為人生中的第八星，我也都已規劃好行程了！」

不只國外大賽積極參與，邱天化在國內也幾乎比好比滿，在3月東京馬結束後也接連參加國道馬拉松和萬金石馬拉松，他說：「我目前已經完成453場馬拉松了！」而國內賽事他最推薦年底舉行的台北馬拉松，「我比較少看風景，就是拚成績，台北馬的成績可以拚世界馬拉松的認證，我也從2018-23年連6年站上凸台。」

邱天化在49歲在萬金石馬拉松跑出個人最佳3小時21分個人最佳，相隔11年後，60歲在台北馬再以3小時14分鐘破PB，62歲的渣打馬拉松以3小時分7分04秒締造新猷，以市民跑者而言，成績相當出色，但他表示，現在已不刻意拚速度，「現在跑步就是維持身體健康，能跑就繼續跑，別人問我樂此不疲的原因，我還真的完全沒有不想跑的時候，但要量力而為，不要太疲勞，導致免疫力下降也受傷。」他說，現在住在台南，多以自己跑為主，偶爾禮拜二才會跟團跑間歇，「一週沒有固定跑幾次，就是累了才休息，通常每月跑400公里，也有到5、600公里，就是維持運動習慣囉！」

邱天化（邱天化提供）

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