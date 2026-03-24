中職》開幕戰人潮來襲 亞太球場交通攻略一次看

主球場周邊停車資訊。（南市交通局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場將於3月29日迎來首場職棒開幕賽，預期湧入大量球迷，市府與統一球團同步祭出交通疏導措施，民眾多利用大眾運輸，省去找車位的時間。

球場緊鄰和順轉運站，目前共有6條大台南公車路線行經，每日提供約229班次。外地球迷若搭台鐵，可於台南火車站轉乘5路、18路公車，或在永康火車站轉乘20路、905路；搭乘客運者，則可在台南轉運站轉乘18路，或於永康轉運站轉乘5路、904路、905路，皆可於和順轉運站下車，步行約10分鐘即可抵達球場。

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市區不同區域也有相對應路線可選擇，中西區、北區、南區可搭5、18路；東區可搭5、20路；永康區有5、20、905路；安南區則有18、904、905與橘3路；善化與安定地區可搭橘3路直達轉運站，交通選擇相當多元。

除了公車，統一球團也規劃3條接駁車路線，串聯高鐵台南站、台南棒球場、台南轉運站及永康地區，方便外地球迷轉乘。不過接駁車須持當日預售票才能搭乘，其中高鐵接駁線上下車地點設於球場三壘側，其餘路線則在和順轉運站。

若選擇自行開車，球場周邊約提供3000多席汽機車停車位，並在環館一路、二路、三路、五路及環館北路增設路邊停車格。不過停車空間有限，仍宜提早到場。

交通動線方面，西側來車建議走慶和路接環館路；北區與永康方向可經台1線、永安路接長和路；安定方向則建議走長和路至環館北路周邊停車區。

另外，為因應開幕戰人車潮，當日下午3時至晚間8時，環館路（長和路至環館五路）機慢車道將實施交通管制。

球團接駁車資訊。（南市交通局提供）

公車轉乘資訊。（南市交通局提供）

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