自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》開幕戰人潮來襲 亞太球場交通攻略一次看

2026/03/24 10:33

主球場周邊停車資訊。（南市交通局提供）主球場周邊停車資訊。（南市交通局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場將於3月29日迎來首場職棒開幕賽，預期湧入大量球迷，市府與統一球團同步祭出交通疏導措施，民眾多利用大眾運輸，省去找車位的時間。

球場緊鄰和順轉運站，目前共有6條大台南公車路線行經，每日提供約229班次。外地球迷若搭台鐵，可於台南火車站轉乘5路、18路公車，或在永康火車站轉乘20路、905路；搭乘客運者，則可在台南轉運站轉乘18路，或於永康轉運站轉乘5路、904路、905路，皆可於和順轉運站下車，步行約10分鐘即可抵達球場。

市區不同區域也有相對應路線可選擇，中西區、北區、南區可搭5、18路；東區可搭5、20路；永康區有5、20、905路；安南區則有18、904、905與橘3路；善化與安定地區可搭橘3路直達轉運站，交通選擇相當多元。

除了公車，統一球團也規劃3條接駁車路線，串聯高鐵台南站、台南棒球場、台南轉運站及永康地區，方便外地球迷轉乘。不過接駁車須持當日預售票才能搭乘，其中高鐵接駁線上下車地點設於球場三壘側，其餘路線則在和順轉運站。

若選擇自行開車，球場周邊約提供3000多席汽機車停車位，並在環館一路、二路、三路、五路及環館北路增設路邊停車格。不過停車空間有限，仍宜提早到場。

交通動線方面，西側來車建議走慶和路接環館路；北區與永康方向可經台1線、永安路接長和路；安定方向則建議走長和路至環館北路周邊停車區。

另外，為因應開幕戰人車潮，當日下午3時至晚間8時，環館路（長和路至環館五路）機慢車道將實施交通管制。

球團接駁車資訊。（南市交通局提供）球團接駁車資訊。（南市交通局提供）

公車轉乘資訊。（南市交通局提供）公車轉乘資訊。（南市交通局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中