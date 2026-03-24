MLB》擺脫近3年傷病不斷困境 釀酒人昔日王牌健康開季

伍德魯夫。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕密爾瓦基釀酒人今日宣布，陣中昔日王牌投手伍德魯夫（Brandon Woodruff）將健康開季，將在4月1日對上光芒的比賽擔任先發。

目前33歲的伍德魯夫，在2019年固定擔綱先發後繳出王牌等級的成績單，但自2022年起飽受傷病困擾，隔年還因肩膀傷勢導致整季報銷，雖然去年6月回到賽場後重拾身手，但又因為右側背闊肌拉傷而無緣季後賽，上賽季12場例行賽登板，64.2局就送出83次三振，戰績7勝2敗，防禦率3.20，ERA+130。

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今年春訓，伍德魯夫特別針對背部加強訓練，他在球隊今天對上紅人時受訪表示，他目前正處於很好的狀態，「雖然我的投球數和其他剛結束春訓的球員相比明顯較少，但我覺得我正在恢復當中，也感覺我的球威正在慢慢找回來，目前我不認為我還有必要再到小聯盟投個幾場比賽。」

目前釀酒人的先發輪值由火球男米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski）打頭陣，擔任球隊開幕戰對上白襪的先發投手，派翠克（Chad Patrick）與斯普羅特（Brandon Sproat）分別在第2、3場登板，而開季第4場比賽則交給哈里森（Kyle Harrison）掛帥，隨後才是伍德魯夫。

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