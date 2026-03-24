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中職開打送大禮！大巨蛋開幕戰登錄門票 有機會得600元

2026/03/24 11:36

今年首波活動搭配3月28日、29日中職開幕戰於大巨蛋登場，推出2張100元商圈券、2張100元夜市券與2張100元市場券，總價值超過600元。（北市商業處提供）今年首波活動搭配3月28日、29日中職開幕戰於大巨蛋登場，推出2張100元商圈券、2張100元夜市券與2張100元市場券，總價值超過600元。（北市商業處提供）

〔記者孫唯容／台北報導〕中華職棒將開打！台北市府今擴大推出「Show Up台北」活動，串連台北大巨蛋、台北小巨蛋、台北流行音樂中心與台北表演藝術中心四大展演場館，首波活動搭配3月28日、29日中華職棒開幕戰於大巨蛋登場，透過台北通App或活動官網登錄開幕戰門票，有機會領取總價值600元現金折抵券。

商業處指出，較於去年將派券活動著重在台北大巨蛋，今年將活動延伸至小巨蛋、北流及北藝推出「Show Up台北」活動，未來在4大場館皆會挑選合適活動搭配派券，讓民眾一起走進台北的商圈、夜市與市場。

今年首波活動搭配3月28日、29日中職開幕戰於大巨蛋登場，推出2張100元商圈券、2張100元夜市券與2張100元市場券，總價值超過600元，邀集超過500家攤商響應，後續也將持續招募，目前特約店攤名單預定3月25日官網公告。

北市商業處指出，期待民眾看職棒之餘，還能盡情享受美食、購物，讓一場球賽延伸成一趟精彩的城市遊逛之旅，民眾憑登錄開幕戰門票可於27日中午12時起於台北通App或活動官網登錄，數量有限送完為止。

今年首波活動搭配3月28日、29日中職開幕戰於大巨蛋登場，推出2張100元商圈券、2張100元夜市券與2張100元市場券，總價值超過600元。（資料照）今年首波活動搭配3月28日、29日中職開幕戰於大巨蛋登場，推出2張100元商圈券、2張100元夜市券與2張100元市場券，總價值超過600元。（資料照）

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