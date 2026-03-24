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新竹縣劉瀚文勇奪亞青擊劍團體首金 4月再戰世界賽

2026/03/24 12:46

新竹縣擊劍選手劉瀚文（左）和義民高中杜羽蕎（右）及毅宇蒙特梭利實驗教育機構黃晨熙參賽榮獲佳績。（記者廖雪茹攝）新竹縣擊劍選手劉瀚文（左）和義民高中杜羽蕎（右）及毅宇蒙特梭利實驗教育機構黃晨熙參賽榮獲佳績。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣擊劍選手劉瀚文日前代表國家參加「2026年亞洲青年暨青少年擊劍錦標賽」，憑藉精湛劍藝與堅韌心理素質脫穎而出，勇奪銳劍團體賽首金，4月將再披掛再戰世界青年擊劍錦標賽。義民高中杜羽蕎及毅宇蒙特梭利實驗教育機構黃晨熙，也在全國青年暨青少年擊劍錦標賽中摘銀。

竹縣選手紛紛開花結果，縣長楊文科今天在縣府主管會報頒獎表揚，大讚選手們技藝超群，為台灣與家鄉爭取最高榮譽。他期盼未來選手皆能持續努力，在更高層級的國際賽事中發光發熱。教育局表示，劉瀚文為新竹縣擊劍重點培訓選手，畢業於竹北國小、竹北國中及義民高中，在新竹縣戴秋萍教練與杜茂全教練的悉心指導下，完成從青少年到青年的專業養成。

劉瀚文說，亞青賽奪金過程很驚險，對陣香港的決賽中，台灣隊原本領先，但後段一度被對手追平，讓全隊非常緊張，最後上場隊友成功穩住陣腳，克服壓力並拉開比分，最終順利奪冠。為台灣拿下亞青男銳團體首面金牌，他感到非常開心，期許未來能持續創造佳績。他強調，雖個人技術很重要，但團體賽中，場上溝通更是關鍵，穩定的心態對團隊至關重要。

劉瀚文感謝秋萍與茂全教練從國小開始一路的指導，在每場比賽都是他最強大的後盾。他國中時期曾遭遇低潮，也是教練不斷修正動作與心理輔導，帶領他走出困境並提升信心。這面金牌屬於所有支持新竹縣擊劍運動的團隊。

教練戴秋萍說，這次是瀚文第一次的國手比賽，但他預賽發揮超穩定，讓他在國際預賽就排在個人第9名佳績，算是出乎他們教練的意外，但也證明平常訓練過程，針對小朋友抗壓性的磨練是很紮實的。她也透過線上通訊立即告訴瀚文如何修正，未來瀚文的技術及心態更加穩定。

義民高中杜羽蕎說，這次參賽其實腳帶著點傷，反而讓她打起更有耐心，也利用更多時間去判斷及組織技術。預賽表現好，使得整體決賽排名比較高，讓她在決賽時更有信心，未來將參加全中運，她會趕緊復原，全力去完成每場比賽。

新竹縣擊劍選手劉瀚文（右）憑藉精湛劍藝與堅韌心理素質脫穎而出，母親以兒子為榮。（記者廖雪茹攝）新竹縣擊劍選手劉瀚文（右）憑藉精湛劍藝與堅韌心理素質脫穎而出，母親以兒子為榮。（記者廖雪茹攝）

劉瀚文（左）感謝戴秋萍（右）與茂全教練從國小開始一路的指導。（記者廖雪茹攝）劉瀚文（左）感謝戴秋萍（右）與茂全教練從國小開始一路的指導。（記者廖雪茹攝）

新竹縣擊劍選手劉瀚文日前代表國家參加「2026年亞洲青年暨青少年擊劍錦標賽」，勇奪銳劍團體賽首金。（記者廖雪茹攝）新竹縣擊劍選手劉瀚文日前代表國家參加「2026年亞洲青年暨青少年擊劍錦標賽」，勇奪銳劍團體賽首金。（記者廖雪茹攝）

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