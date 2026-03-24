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NBA》驚！穆迪膝蓋不自然彎曲重傷退場 勇士雪上加霜

2026/03/24 12:45

穆迪。（路透）穆迪。（路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天和獨行俠一戰，甫傷癒回歸的穆迪（Moses Moody）今天在延長賽一次快攻上籃不慎傷到左膝蓋，事後被用擔架推出場，傷勢嚴重。

勇士和獨行俠今天廝殺進延長賽，在比賽時間還剩58秒時，穆迪抄截後快攻嘗試灌籃，但當下腳步踉蹌，膝蓋呈現不自然彎曲，隨後他抱著膝蓋痛苦倒地，轉播也拍到他的膝蓋疑似變形的情況；而他今天回歸表現相當不錯，貢獻23分、3籃板、3助攻、3抄截。

今天隨隊在板凳上的柯瑞（Stephen Curry）面色凝重，低頭為隊友祈禱，D.格林（Draymond Green）等人也都上前為他加油打氣，詳細傷勢仍有待球隊公布，但這對於這季傷病問題嚴重的勇士而言，無疑是雪上加霜。

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