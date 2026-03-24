NBA》「KD」40分、森根大三元都不夠！公牛7人上雙技壓火箭

塞克斯頓。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今天在主場迎戰火箭的公牛，靠著團隊7人得分上雙，技壓由「死神」杜蘭特（Kevin Durant）與森根（Alperen Sengun）領軍的火箭，以132：124收下勝利。

公牛在首節就發起猛烈攻勢，尤其塞克斯頓（Collin Sexton）一人就狂飆17分，幫助球隊單節攻下多達41分，而處於落後的火箭在次節也靠著森根百分百命中率率領團隊追趕，不過公牛打完上半場仍以65：48大幅度領先。

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易籃後，火箭持續開啟追分模式，第2節手感火燙的森根再度繳出100%的命中率，與杜蘭特皆拿到12分，讓球隊把分差縮小至個位數。

進入到決勝節，森根與杜蘭特依舊攜手得分，總算在該節中段把比數扳平，從此雙方進入僵局，不過在剩下1分21秒時，吉迪（Josh Giddey）的三分外線再度要回領先，也開啟公牛最後的攻勢，包括吉迪的進球在內，團隊直到結束哨音響起打出一波4投全中的猛烈氣勢，包括3記三分並外帶3罰全中，相比之下火箭只剩下「KD」一人獨挑大樑，導致比賽勝利仍是由公牛帶走。

公牛今天多達7人得分上雙，板凳出發的塞克斯頓最高拿下25分，布澤利斯（Matas Buzelis）緊隨其後得到23分，米勒（Leonard Miller）第3高拿到17分，史密斯（Jalen Smith）、瓊斯（Tre Jones）與吉迪皆砍15分，理查斯（Nick Richards）挹注11分。

火箭部分，杜蘭特全場23投15中包含5記三分球，外帶8罰5中狂砍40分全場最高，森根更是以33分13籃板10助攻繳出生涯第12次大三元表現，湯普森（Amen Thompson）則也有23分入袋，謝波德（Reed Sheppard）13分。

雖然公牛拿下勝利，但目前29勝42敗排在東部後段班的戰績，想要前進季後賽的難度非常高，反觀火箭正以43勝28敗位居西部第6，與第4的金塊和第5的灰狼只有半場勝差。

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