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NBA》穆迪砍最高分卻重傷退場 勇士止敗也讓獨行俠確定無緣季後賽

2026/03/24 12:55

穆迪。（路透）穆迪。（路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天作客獨行俠，甫傷癒回歸的穆迪（Moses Moody）繳出全隊最高23分，卻在延長賽傷到膝蓋退場，最終勇士仍以137：131擊敗獨行俠，終止3連敗，而獨行俠則確定無緣季後賽。

勇士在首節打完暫時以3分小幅領先，但在第2節失誤增加，讓獨行俠逮到機會猛攻，單節一口氣灌進42分，半場打完取得73：63領先。

勇士上半場團隊命中率55%，但兩節出現12次失誤，波辛傑斯（Kristaps Porzingis）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）半場拿下10分全隊最高。獨行俠上半場團隊命中率高達66%，佛拉格（Cooper Flagg）和加佛德（Daniel Gafford）都進帳14分全場最高。

易籃後，穆迪連續3分球助隊追到5分以內，但佛拉格適時跳出得分讓獨行俠穩住陣腳，這節尾聲理查德（Will Richard）、波辛傑斯輪流跳出，加上小裴頓（Gary Payton II）追加兩分，3節打完勇士追成98：98。勇士挾著這股氣勢，末節開局在桑托斯（Gui Santos）帶領下，打出11：0攻勢。

不過，獨行俠並未放棄持續緊追，克里斯蒂（Max Christie）飆進三分球助獨行俠在最後關頭追平，但兩隊都忙中有錯，無法終結比賽，雙方以126：126進入延長賽。

勇士在延長賽開局連拿7分，但最後58秒時，穆迪抄截後快攻嘗試灌籃，卻因為腳步踉蹌傷到膝蓋倒地，且膝蓋呈現有些不自然彎曲情況，最後被用擔架推出場外，傷勢嚴重，這也讓這季屢受傷病打擊的勇士雪上加霜。穆迪退場後，勇士也憑著在延長賽開局的大量得分，順利收下這一場勝利。

勇士今天8人得分上雙，穆迪拿下最高23分、3籃板、3助攻，波辛傑斯22分次之；獨行俠方面，佛拉格砍下32分、9助攻全場最高。

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