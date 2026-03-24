日職》13位台灣囡仔拚日職 DAZN完成轉播大滿貫

DAZN Taiwan今天正式宣布，2026年將完整轉播日本職棒賽事。（DAZN提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕DAZN Taiwan今天正式宣布，2026年將完整轉播日本職棒賽事，全面涵蓋中央聯盟與太平洋聯盟，完成轉播大滿貫，也為台灣轉播日本職棒寫下嶄新里程碑。

日本職棒2026年新球季27日由中央聯盟與太平洋聯盟同日開打，開幕日當天，DAZN Taiwan串流平台將提供六場比賽直播，涵蓋兩聯盟所有球隊，其中最具指標性的突破，是台灣時間17:00起，球迷可透過DAZN Taiwan收看廣島東洋鯉魚主場賽事，見證廣島主場比賽首次在台播出的時刻。

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緊接著17:15，中央聯盟經典「傳統一戰」登場，由讀賣巨人坐鎮東京巨蛋迎戰阪神虎。晚間17:30，太平洋聯盟同步開打，北海道日本火腿鬥士對決福岡軟銀鷹，延續上季高潮系列賽的競爭張力。

DAZN Taiwan串流平台開幕日六戰齊播，12隊全面亮相，讓球迷一次掌握兩聯盟完整戰況；從例行賽、交流戰一路延伸至高潮系列賽，全面追蹤每一場牽動排名的關鍵戰役。轉播版圖全面到位，加上13位旅日台將齊聚日職舞台，讓2026年球季話題熱度上同步引爆。

2026年共有13位台灣選手活躍於日本職棒，橫跨中央聯盟與太平洋聯盟各隊，展現完整的「台灣囡仔戰力版圖」。

中央聯盟有東京養樂多燕子徐翔聖，以及讀賣巨人則有黃錦豪；太平洋聯盟方面，東北樂天金鷲則擁有後援投手宋家豪、蕭齊以及內野手陽柏翔；北海道日本火腿鬥士的台灣雙投古林睿煬與孫易磊備受期待之外，並簽下捕手林家正，為首位加盟日本職棒的台灣捕手；福岡軟銀鷹除了新生代火球男張峻瑋，今年更簽下徐若熙，成為未來先發輪值的重要戰力；埼玉西武獅林冠臣與混血重砲林安可補強打線火力；歐力士猛牛培育潛力投手陳睦衡，形成全方位的台灣選手陣容。

在轉播規模方面，過往傳統電視頻道一天僅能轉播兩場賽事，場次有限、時間固定，球迷往往難以兼顧所有焦點戰役。相比之下，DAZN Taiwan串流平台提供全年超過800場例行賽場場直播，真正實現全賽季覆蓋。無論透過手機、平板、電腦或智慧電視，球迷都能自由切換場次、即時收看，從3月27日開幕戰一路追到季後高潮系列賽，完整掌握整個球季的戰況脈動與排名變化。

不過DAZN Taiwan指出，中日龍與廣島東洋鯉魚，由於轉播權限制，將有一小部分賽事無法播出。

DAZN Taiwan今天正式宣布，2026年將完整轉播日本職棒賽事。（DAZN提供）

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