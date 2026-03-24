自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》13位台灣囡仔拚日職 DAZN完成轉播大滿貫

2026/03/24 13:49

DAZN Taiwan今天正式宣布，2026年將完整轉播日本職棒賽事。（DAZN提供）DAZN Taiwan今天正式宣布，2026年將完整轉播日本職棒賽事。（DAZN提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕DAZN Taiwan今天正式宣布，2026年將完整轉播日本職棒賽事，全面涵蓋中央聯盟與太平洋聯盟，完成轉播大滿貫，也為台灣轉播日本職棒寫下嶄新里程碑。

日本職棒2026年新球季27日由中央聯盟與太平洋聯盟同日開打，開幕日當天，DAZN Taiwan串流平台將提供六場比賽直播，涵蓋兩聯盟所有球隊，其中最具指標性的突破，是台灣時間17:00起，球迷可透過DAZN Taiwan收看廣島東洋鯉魚主場賽事，見證廣島主場比賽首次在台播出的時刻。

緊接著17:15，中央聯盟經典「傳統一戰」登場，由讀賣巨人坐鎮東京巨蛋迎戰阪神虎。晚間17:30，太平洋聯盟同步開打，北海道日本火腿鬥士對決福岡軟銀鷹，延續上季高潮系列賽的競爭張力。

DAZN Taiwan串流平台開幕日六戰齊播，12隊全面亮相，讓球迷一次掌握兩聯盟完整戰況；從例行賽、交流戰一路延伸至高潮系列賽，全面追蹤每一場牽動排名的關鍵戰役。轉播版圖全面到位，加上13位旅日台將齊聚日職舞台，讓2026年球季話題熱度上同步引爆。

2026年共有13位台灣選手活躍於日本職棒，橫跨中央聯盟與太平洋聯盟各隊，展現完整的「台灣囡仔戰力版圖」。

中央聯盟有東京養樂多燕子徐翔聖，以及讀賣巨人則有黃錦豪；太平洋聯盟方面，東北樂天金鷲則擁有後援投手宋家豪、蕭齊以及內野手陽柏翔；北海道日本火腿鬥士的台灣雙投古林睿煬與孫易磊備受期待之外，並簽下捕手林家正，為首位加盟日本職棒的台灣捕手；福岡軟銀鷹除了新生代火球男張峻瑋，今年更簽下徐若熙，成為未來先發輪值的重要戰力；埼玉西武獅林冠臣與混血重砲林安可補強打線火力；歐力士猛牛培育潛力投手陳睦衡，形成全方位的台灣選手陣容。

在轉播規模方面，過往傳統電視頻道一天僅能轉播兩場賽事，場次有限、時間固定，球迷往往難以兼顧所有焦點戰役。相比之下，DAZN Taiwan串流平台提供全年超過800場例行賽場場直播，真正實現全賽季覆蓋。無論透過手機、平板、電腦或智慧電視，球迷都能自由切換場次、即時收看，從3月27日開幕戰一路追到季後高潮系列賽，完整掌握整個球季的戰況脈動與排名變化。

不過DAZN Taiwan指出，中日龍與廣島東洋鯉魚，由於轉播權限制，將有一小部分賽事無法播出。

DAZN Taiwan今天正式宣布，2026年將完整轉播日本職棒賽事。（DAZN提供）DAZN Taiwan今天正式宣布，2026年將完整轉播日本職棒賽事。（DAZN提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中