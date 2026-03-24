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MLB》持續備戰新賽季 小熊強投今永昇太強碰洋基先發奪勝

2026/03/24 14:12

今永昇太今天先發對戰洋基，奪下勝投。（美聯社）今永昇太今天先發對戰洋基，奪下勝投。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕芝加哥小熊日籍強投今永昇太，今天對上紐約洋基的春訓熱身賽掛帥先發，繳出5局失2分成績單，最終小熊以15：6取勝。

今永昇太在首局遇到亂流，保送了開路先鋒高德施密特（Paul Goldschmidt）後，雖然接連K掉賈吉（Aaron Judge）和貝林傑（Cody Bellinger），但連續被史坦頓（Giancarlo Stanton）與奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）敲安失掉1分，所幸隨後抓下3出局，並未將失分擴大。

第1局就失掉分數的今永，下一局的投球則是靠著隊友的雙殺打化解危機，而3局上半一開始雖也投出觸身球並被敲安，不過也連續抓到3個出局數，進入到4局上時單局被敲兩安但也靠隊友雙殺解圍以及K功解圍。

不過到了5上，開局被高德施密特與賈吉擊出安打後，貝林傑再補上一支高飛犧牲打添得分數，所幸今永很快調整回來，解決掉代打的葛里查克（Randal Grichuk）與奇澤姆，完成本場比賽的投球工作。

今永昇太本場主投5局用了81球，其中54球為好球，被敲出7支安打失掉2分，送出5次三振與2次保送，收下勝投。而他在今年熱身賽累計5場出賽，18局投球送出18K，拿下3勝1敗，防禦率4.50。

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