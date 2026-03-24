中職》富邦悍將主場開幕戰邀請羅力開球 新莊棒球場設施更新升級

新莊內野一般區全面換新為大巨蛋同等級座椅。（富邦提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕富邦悍將2026年主場開幕戰將於4月3日（五）及4月4日（六）登場，開幕週不僅準備進場好禮，更邀請到傳奇洋投羅力與日前在WBC神準預測爆紅的神犬萊芙擔任開球嘉賓，並安排多場舞台活動與精彩表演。

新莊棒球場於休賽季期間設施更新升級，內野一般區全面換新為大巨蛋同等級座椅，內野隱形護網更新並擴大防護範圍，更在右外野新增外野應援舞台，提升球場應援體驗，球團也持續與富邦人壽共同推廣運動平權，攜手優化新莊棒球場無障礙廁所及新增親子廁所。

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開幕週兩日購買內野全區門票的球迷，皆有機會獲得限定贈品，包括「十週年應援T-Shirt」，3日贈送象徵戰鬥力的「力量藍」，4日贈送乘載悍將十週年的「榮耀藍」，進場球迷還能領取《BLUE POWER 2026悍將特刊》，內容收錄球隊今年球季的展望、球員點將錄以及 Fubon Angels 全新陣容介紹。

富邦悍將3日邀請隊史傳奇球員羅力（Mike Loree）重返新莊，身為史上首位取得本土球員登錄資格的洋將，羅力將再次踏上熟悉的投手丘，並於當天賽前舉辦限額 50 名的「哩賀！羅力」見面簽名會，與球迷近距離重溫過往的熱血時光。4日由神犬萊芙接棒，用最萌的方式完成開球任務。

Fubon Angels 在新球季也全面升級，主題日兩天全員到齊，4日賽前舉辦新成員見面會，讓球迷認識幾位魅力十足的新面孔，兩日賽前皆安排「悍將應援速成班」，由Fubon Angels親自示範教學，從球員應援到洗腦嗆司曲，重新喚醒休息已久的應援細胞。

新莊內野一般區全面換新為大巨蛋同等級座椅。（富邦提供）

新莊內野一般區全面換新為大巨蛋同等級座椅。（富邦提供）

悍將開幕戰主題日進場贈品。（富邦提供）

悍將年度主視覺。（富邦提供）

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