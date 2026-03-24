高師大吳彥翰撐竿跳高5米50破全國 躍進名古屋亞運

高雄師大撐竿跳高好手吳彥翰締造5米50的全國紀錄。（小馬提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕國立高雄師範大學體育系撐竿跳高好手吳彥翰，昨（22）日在2026南投日月潭國際撐竿跳高邀請賽中，以如虹氣勢躍過5米50的高度，不僅奪得獲國際組銀牌，更一口氣將全國紀錄往上推進12公分，拿下U23亞洲錦標賽與2026名古屋亞運的入場券。

吳彥翰當初為了追隨學長黃湧富的腳步，毅然選擇進入高師大，為了追求更高的專業技術，吳彥翰課後經常自己開車往返高雄與屏東長治國中，接受教練葉健銘的特訓。此外，高師大於2024年在體育署經費的補助下，亦已擁有國際標準的撐竿跳高訓練場地。

請繼續往下閱讀...

這場破紀錄之戰，吳彥翰其實開局並非一帆風順，在5米與5米20的高度，都到第2次試跳才過關，但他隨後展現強大的心理素質，在挑戰5米40時，果斷地一跳過竿，打破5米38的全國紀錄，後續又緊接著挑戰5米50的高度，再次挑戰成功，將台灣撐竿跳高帶入全新的高度。

吳彥翰這次表現，除了刷新全國紀錄，也讓他順利取得U23亞洲錦標賽與名古屋亞運的參賽門票，他說，這份榮耀對他是一個很好的鼓勵，期許未來能將這股競技場上的拼勁帶入校園，傳承給莘莘學子。

高雄師大吳彥翰持竿助跑一躍跳進U23亞洲錦標賽與2026名古屋亞運。（小馬提供）

吳彥翰躍過5米50高的橫竿。（小馬提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法