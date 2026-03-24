UBA》健行科大還有戲！虎尾科大「全本土」戰勝黎明學院

虎尾科大戰勝黎明學院，相當有機會重返4強。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕虎尾科大今日在114學年UBA公開男一級8強賽，以79：75打敗黎明學院，以4勝3敗結束，且還有機會重返台北小巨蛋，就連健行科大也還有戲，至於黎明學院則是黯然遭到淘汰。

虎尾此仗前3節打完還以54：57落後，但在第4節成功翻轉戰局，只是第一長人郭俊言卻5犯提前畢業，還好「松山幫」楊程恩、查傑合力為球隊守住勝利，全隊賽後開心到不行。楊程恩繳出22分、7籃板、5助攻、2抄截，查傑斬獲17分、14籃板、4助攻，郭俊言也有17分、13籃板。

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虎尾在112學年挾多位外籍生，一舉打出隊史最佳戰績，不僅前進4強，更拿到季軍，只是隨著大專體總修改賽制後，虎尾本屆沒外籍生，以全本土出賽，能在競爭激烈的8強搶下4勝。總教練盧譽誠賽後都激動落淚，畢竟看著這批本土扛起如此大的壓力，他真的為球員感到驕傲，「因為大家都團結在一起！」

虎尾贏球後尚未確定拿到4強，但盧譽誠認為，「至少我們已經做到自己能做的事。」虎尾目前4勝3敗，但晉級還差臨門一腳，必須國立體大打敗台灣藝大，他們才能確定前進小巨蛋4強舞台。

虎尾科大贏球後，健行則繼續保有晉級4強的機會，他們除了今天要打贏「大魔王」政治大學，再來就是國立體大也要打敗台灣藝大。

虎尾科大戰勝黎明學院，相當有機會重返4強。（記者林岳甫攝）

虎尾科大楊程恩（大專體總提供）

虎尾科大郭俊言（大專體總提供）

虎尾科大查傑（大專體總提供）

虎尾科大總教練盧譽誠（大專體總提供）

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