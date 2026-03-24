棒球》網友挖掘出的18歲台裔火球男！飆大學首勝竟與「費仔」有淵源

約德、費爾柴德。（取自IG、路透資料照）

〔體育中心／綜合報導〕近期台灣網友再度發揮「神級肉搜」能力，繼「龍仔」強納森．龍（Jonathon Long）後，又挖掘出一名年僅18歲、在美國就讀大一，且與台灣有淵源的火球男約德（Noah Yoder）；更巧合的是，昨天約德拿下大學生涯首勝，對手還是經典賽台灣隊混血強打「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）的母校。

約德身高約198公分，體型高大，高中時期就是全美知名投手，目前就讀維吉尼亞大學（Virginia University）。他的最快球速已飆到98英哩（約158公里），潛力備受看好。雖然他與台灣的實際關係仍未完全明朗，但從他的社群媒體可見端倪，不僅IG放上台灣國旗，也曾分享中正紀念堂照片，顯示曾造訪台灣。

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目前約德主要擔任排名第9名的維吉尼亞大學的牛棚投手，本季投15局防禦0.60。昨天維吉尼亞大學與排名第24的威克森林大學（Wake Forest University）進行三連戰最終戰，最終以14：4大勝、2比1拿下系列賽，約德中繼2.2局無失分，僅被敲1支二壘安打，飆出1次三振，進帳大學生涯首勝。巧合的是，威克森林大學正是本屆經典賽台灣隊混血強打、現效力守護者的「費仔」費爾柴德的母校，或許未來有望看見兩位台裔好手一同為台灣隊效力。

除了約德以外，台灣網友近期還發現不少具有台裔背景的球員，包含康乃狄克大學捕手康威爾（Alex Cantwell）、德州大學投手佛格森（Jadyn Furgason），其中佛格森是否具有台灣血統仍有待釐清；另外，還有一位雙親皆是亞裔美籍、祖父為台灣人的哈佛王牌投手Callan Fang，在去年大聯盟選秀獲雙城第13輪青睞。

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