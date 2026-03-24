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中職》龍隊「億元男」再+1！李凱威等選手薪資公布

2026/03/24 16:02

李凱威。（資料照，記者陳逸寬攝）李凱威。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者林宥辰／斗六報導〕味全龍領隊丁仲緯昨天受訪表示，選手薪水已經談得差不多，整體薪資調度約在6％，其中，李凱威、郭天信兩位球星都簽長約。今天味全龍隊正式公布薪資，李凱威簽下外帶選擇權8年約，若合約完整走完，薪資總額將達1億元，宣告中職再出現一位「億元男」。

味全龍球團今（24）日公佈2026年球季球員薪資調整結果。基於球隊長期戰力規劃與陣容穩定，球團今年與多名主力選手簽署複數年合約，確保中線防區與核心戰力的延續性；同時依據年度表現完成全隊薪資換約，期盼全隊凝聚共識，全力備戰新球季。

為確保建隊基石與長期穩定，內野手李凱威近年展現優異且穩定的攻守價值，屢獲個人獎項肯定，球團與其簽下至少4年、包含條件式選擇權、最長達8年之複數年合約。首年月薪60萬元，合約期間依條件調整，總值最高可達1億元。

做為球隊攻擊核心並入選2026年WBC國家隊的吉力吉撈・鞏冠，球團提前與其換約至2028年，2026年月薪達82萬元，並附帶薪資條件式成長條款。此外，為鞏固外野防線關鍵戰力，球團與郭天信簽訂4年複數年合約，首年月薪55萬元，期許其維持穩定輸出。

針對入選WBC國家隊陣容及球隊牛棚核心，球團皆以2年複數年合約給予肯定。投手方面，終結者陳冠偉、牛棚投手林子昱薪資最高分別可達53萬元與40萬元；野手方面，捕手蔣少宏與內野手張政禹，薪資最高分別可達42萬元與36萬元。

在厚植農場潛力方面，球團針對展現成長實績的年輕球員給予實質加薪肯定。野手部分，王順和月薪由9萬元調升至14萬元，劉俊緯由9萬元調升至13萬元；投手部分，曹祐齊月薪由10.5萬元調升至16.5萬元，吳俊杰及趙璟榮皆調升至14萬元，李超調升至13萬元，持續強化球隊投打深度。

針對部分去年表現起伏之選手，球團在充分溝通後完成薪資調整。拿莫・伊漾月薪由14萬元調整為11.5萬元、林孝程由13萬元調整為11萬元、張景淯由21萬元調整為15萬元，期盼選手於新球季重新證明身手。此外，自主培訓選手王伯洋因隊內表現優異，正式轉為支配下球員，新球季背號為「54」號，持續為球隊注入新血。

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