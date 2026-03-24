全中運》全中運4/18嘉義登場 選手之夜有南韓偶像圭賢等大咖

全中運今天舉行開幕宣傳記者會（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕115年全國中等學校運動會即將於4月18至23日在嘉義縣登場，預計迎接超過2萬名來自各縣市選手與隊職員齊聚嘉義，今天舉辦開幕宣傳記者會，由運動部洪志昌次長與嘉義縣翁章梁縣長共同宣告全中運的競技舞臺已準備就緒。

運動部常務次長洪志昌表示，全中運是我國中學生運動競賽最高層級的綜合型賽會，也是培育優秀運動人才的重要舞臺，期許年輕選手能夠在專業的競技舞臺上挑戰自我、突破極限，在賽場上盡情揮灑汗水，締造佳績。嘉義縣翁章梁縣長誠摯邀請全國民眾，在賽會期間到嘉義為年輕小將加油打氣的同時，也可以走訪在地美食、文化與自然景點，感受嘉義活力。

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本屆全中運以「超越在嘉義」為主軸，共計舉辦21種運動競賽，包括田徑、游泳、羽球、桌球、跆拳道等熱門項目，都將陸續在多處運動場館同步展開。開幕典禮於4月18日在嘉義縣立棒球場盛大舉行，演出內容包括街舞團隊、原聲合唱團及擊樂團等精彩表演，並搭配高空特技、無人機及煙火展演，而最受矚目的「選手之夜」名單也正式宣布，今年力邀韓國人氣偶像圭賢重磅登場，並串聯全能歌手鼓鼓（呂思緯）、創作偶像婁峻碩 SHOU、幸福歌姬梁文音及人氣女團 TPE48 等超強卡司接力開唱，為選手們注入青春音樂正能量。

全中運今天舉行開幕宣傳記者會（記者吳孟儒攝）

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