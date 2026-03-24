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HVL》比賽回飯店還在討論課業 建中首闖6強決賽要當挑戰者去拚

2026/03/24 16:45

HVL六強決賽今天舉行記者會（記者吳孟儒攝）HVL六強決賽今天舉行記者會（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕作為升學名校建國中學的選手，只能利用課餘時間練習，到外地比賽還得在6點起床先念書，比完賽回到飯店也是互相討論課業，但這份努力沒有白費，他們一起攜手助隊首度挺進今年的HVL高中排球甲級聯賽最終6強，本週決賽也將放手一搏，隊長陳奕銓說：「我們會以挑戰者姿態去拚！」

HVL本週五開始一連3天在台體大舉行最終決賽，男子組6強隊伍為華僑高中、福誠高中、豐原高商、內湖高工、建國中學及苑裡高中，女子組6強隊伍為東山高中、內湖高中、華僑高中、中山工商、北港高中及鶯歌工商。

不像其他排球傳統名校，建中僅利用一週兩天的課後時間訓練，在週末才會另外找時間加練，教練蔡家豪笑說，「要課業、技術訓練維持平衡確實不容易，有的想加強技術的學生課業就會掉，想拚課業的人有時就會變成訓練不夠，而且週末有的學生也要補習，因此幾乎很難全隊一起練。」

雖然課業繁重，陳奕銓表示，好好規劃時間很重要，而他也利用零碎時間加強，「有時在外地比賽，回飯店就會大家一起討論功課，複賽前還剛好碰學測，當時真的是蠟燭兩頭燒！」蔡家豪還透露，有時看到球員在中午還會聚在飯店的大長桌唸書，或是早上在看書，「我都會跟他們說先保留體力，好好打球。」

陳奕銓表示，自己從高一就一直希望能進到決賽，如今拚到第3年也算是美夢成真，面對接下來的決賽也會放手一搏，以挑戰者去拚，不會有壓力，「我覺得我們優勢是攔網跟防守，而我們陣中也有不錯的攻擊手，作為舉球員，我得好好思考如何將球舉到位，讓他們有好的出手機會。」

左至右依序為陳奕銓、薛尚宸、鄭稷珩（記者吳孟儒攝）左至右依序為陳奕銓、薛尚宸、鄭稷珩（記者吳孟儒攝）

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