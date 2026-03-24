自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 學生籃球

謝國城盃》花蓮縣狂敲11安扣倒宜蘭縣 總教練認為還有待加強

2026/03/24 17:22

花蓮縣中原國小楊凱樂。（台灣世界少棒聯盟提供）花蓮縣中原國小楊凱樂。（台灣世界少棒聯盟提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕115年中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽今天進行敗部賽事，Ａ組花蓮縣打完5局以9：0扣倒宜蘭縣，明天將與南投縣交手，比賽中雖發生捕手將錯就錯上場投球的小插曲，楊凱樂仍中繼1.2局無失分拿下勝投。

花蓮縣以中原國小為代表，一開賽就靠著黃翊帆的三壘安打敲回2分，後來再趁著守備失誤自己跑回分數，1局上就有3分入袋；另一個大局發生在4局上，黃翊帆和楊炘達用2支二壘安打帶頭，再收4分達到扣倒門檻。黃翊帆表示前2戰都沒安打，特別調整將球打平，今天如願開張很開心，「畢竟身為隊長壓力有點大。」

儘管團隊敲出11支安打，花蓮縣總教練楊振國仍認為有待加強，「雖然看起來有分數，但簡單來說就是表現不夠好。」他大致推測原因，「我們這幾天都打早上第一場，所以6點就起來準備，應該是球員們很疲勞。」

楊振國透露，球員自亂陣腳，連輪換都出差錯，原本預計讓先發投手黃詣投滿3局，沒想到捕手楊凱樂在3局上自己走上投手丘，結果將錯就錯用19球完成1.2局工作，還因此收到勝投。

楊凱樂解釋，聽到教練說換捕手，所以就自行登板，「下來之後教練有問我為什麼自己走上去，我說因為看到投手丘上面沒人。」他自認今天投球表現不錯，另類請纓也沒有遭到教練責罵，但還是對捕手工作比較有信心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中