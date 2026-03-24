謝國城盃》花蓮縣狂敲11安扣倒宜蘭縣 總教練認為還有待加強

花蓮縣中原國小楊凱樂。（台灣世界少棒聯盟提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕115年中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽今天進行敗部賽事，Ａ組花蓮縣打完5局以9：0扣倒宜蘭縣，明天將與南投縣交手，比賽中雖發生捕手將錯就錯上場投球的小插曲，楊凱樂仍中繼1.2局無失分拿下勝投。

花蓮縣以中原國小為代表，一開賽就靠著黃翊帆的三壘安打敲回2分，後來再趁著守備失誤自己跑回分數，1局上就有3分入袋；另一個大局發生在4局上，黃翊帆和楊炘達用2支二壘安打帶頭，再收4分達到扣倒門檻。黃翊帆表示前2戰都沒安打，特別調整將球打平，今天如願開張很開心，「畢竟身為隊長壓力有點大。」

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儘管團隊敲出11支安打，花蓮縣總教練楊振國仍認為有待加強，「雖然看起來有分數，但簡單來說就是表現不夠好。」他大致推測原因，「我們這幾天都打早上第一場，所以6點就起來準備，應該是球員們很疲勞。」

楊振國透露，球員自亂陣腳，連輪換都出差錯，原本預計讓先發投手黃詣投滿3局，沒想到捕手楊凱樂在3局上自己走上投手丘，結果將錯就錯用19球完成1.2局工作，還因此收到勝投。

楊凱樂解釋，聽到教練說換捕手，所以就自行登板，「下來之後教練有問我為什麼自己走上去，我說因為看到投手丘上面沒人。」他自認今天投球表現不錯，另類請纓也沒有遭到教練責罵，但還是對捕手工作比較有信心。

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