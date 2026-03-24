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桌球》北京移訓意外和偶像馬龍對練 17歲郭冠宏美夢成真

2026/03/24 17:24

郭冠宏（右）練完球後和偶像馬龍合影。（蔣澎龍提供）郭冠宏（右）練完球後和偶像馬龍合影。（蔣澎龍提供）

〔記者許明禮／台北報導〕17歲的台南小將郭冠宏之前曾透露，他的夢想是有朝一日能和中國傳奇名將馬龍搭配打一場雙打，今天小郭不但第一次見到從小到大的偶像，馬龍還陪他練了1個小時的球，讓他的美夢成真，不虛此行。

為了備戰3月26日登場的19歲青少年國手排名賽，郭冠宏在教練蔣澎龍的帶領下，在3月15日前往中國移地訓練，這也是他生涯第一次出國移訓，這幾天都跟著北京隊一起訓練。

生涯奪下6面奧運金牌，被譽為史上最偉大球員之一的馬龍，從國際賽退役後，偶爾也會回北京隊打桌球或網球。今天上午在北京隊的安排下，郭冠宏也有幸和馬龍切磋球技，相差20歲的兩人足足練了1個小時才休息，馬龍也盛讚小郭的球不錯。對小郭來說，能和馬龍對練讓他非常興奮，練完球後也主動向馬龍索取簽名和合照，頓時化身為小粉絲。

2026年中國乒乓球俱樂部超級聯賽將在5月27日開打，去年未參賽的北京隊今年將投入戰局，目前正在招兵買馬。據了解，去年曾擊敗向鵬、溫瑞博等中國新生代名將，並奪得北京青少年大滿貫賽男單冠軍的郭冠宏也在推薦名單之列，有機會首度進軍乒超。

馬龍（右）親切地幫郭冠宏簽名。（蔣澎龍提供）馬龍（右）親切地幫郭冠宏簽名。（蔣澎龍提供）

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