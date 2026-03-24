謝國城盃》南投縣17：0扣倒新竹市 全皓開轟差點締造完全打擊

南投縣打擊爆發，單局海灌16分。（台灣世界少棒聯盟提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕115年中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽今天進行敗部賽事，Ａ組南投縣在單局16分爆發下以17：0提前在第3局扣倒新竹市，明天將與花蓮縣交手，全皓只差三壘安打就締造完全打擊。

南投縣以新街國小為代表，被外界視為冠軍熱門，沒想到昨天4：5惜敗給台東縣紅葉國小，只能落入敗部拚存活。總教練紀俊麟認為或許不是件壞事，「看多打幾場比賽他們能不能把打擊熱開，還好是雙敗制，希望能把握僅剩機會調整好，將局勢扭轉過來。」

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南投縣今天逐漸暖機完畢，2局上才拿到第1分，3局上突然間全部甦醒，8支安打、4個保送和1個野手選擇串聯，無人出局時就連續13名打者上壘，最後狂打21人次海灌16分，其中最具代表性的一記重擊莫過於全皓的滿貫砲，他說那是個人生涯第4轟，「前陣子可以打的好球變比較少，讓我打不好變得緊張，這顆直球偏外角，是好打的球，感覺就可以打出去，現在比較有信心了。」

全皓差一點就寫下單局雙響，3局上第2個打席又將球送到深遠中外野，最後在全壘打牆前落地，自己也大呼可惜。多了這支帶有1分打點的二壘安打，讓他今天個人挹注5分打點，他單場3打數3安打，只差三壘安打就締造完全打擊。

紀俊麟期盼此役過後子弟兵的出棒信心可以逐漸增加，「大家都知道他們力量夠大，所以會花一點時間讓你難出手，一但節奏被帶走就容易打不好，加上這個投手丘距離這麼短，只要有一點遲疑就會來不及攻擊。」

全皓是來自信義鄉的布農族，身高162公分的他體重達93公斤，被教練吩咐要努力長高，所以有在多喝牛奶。他在升四年級的暑假參加新街育樂營才認識棒球，覺得這運動很好玩所以離鄉加入球隊，平時守備位置在一壘，另外也是球隊倚重的投手。

全皓喜歡的球員是中信兄弟的張志豪，曾經在學校活動中與偶像相遇，還請教了無厘頭的問題，「我問他投球怎麼變快，他說長距離時用力丟。」至於為何要問野手投球問題，他笑說因為對自己打擊有信心。

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