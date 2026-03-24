自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 學生棒球

謝國城盃》南投縣17：0扣倒新竹市 全皓開轟差點締造完全打擊

2026/03/24 17:25

南投縣打擊爆發，單局海灌16分。（台灣世界少棒聯盟提供）南投縣打擊爆發，單局海灌16分。（台灣世界少棒聯盟提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕115年中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽今天進行敗部賽事，Ａ組南投縣在單局16分爆發下以17：0提前在第3局扣倒新竹市，明天將與花蓮縣交手，全皓只差三壘安打就締造完全打擊。

南投縣以新街國小為代表，被外界視為冠軍熱門，沒想到昨天4：5惜敗給台東縣紅葉國小，只能落入敗部拚存活。總教練紀俊麟認為或許不是件壞事，「看多打幾場比賽他們能不能把打擊熱開，還好是雙敗制，希望能把握僅剩機會調整好，將局勢扭轉過來。」

南投縣今天逐漸暖機完畢，2局上才拿到第1分，3局上突然間全部甦醒，8支安打、4個保送和1個野手選擇串聯，無人出局時就連續13名打者上壘，最後狂打21人次海灌16分，其中最具代表性的一記重擊莫過於全皓的滿貫砲，他說那是個人生涯第4轟，「前陣子可以打的好球變比較少，讓我打不好變得緊張，這顆直球偏外角，是好打的球，感覺就可以打出去，現在比較有信心了。」

全皓差一點就寫下單局雙響，3局上第2個打席又將球送到深遠中外野，最後在全壘打牆前落地，自己也大呼可惜。多了這支帶有1分打點的二壘安打，讓他今天個人挹注5分打點，他單場3打數3安打，只差三壘安打就締造完全打擊。

紀俊麟期盼此役過後子弟兵的出棒信心可以逐漸增加，「大家都知道他們力量夠大，所以會花一點時間讓你難出手，一但節奏被帶走就容易打不好，加上這個投手丘距離這麼短，只要有一點遲疑就會來不及攻擊。」

全皓是來自信義鄉的布農族，身高162公分的他體重達93公斤，被教練吩咐要努力長高，所以有在多喝牛奶。他在升四年級的暑假參加新街育樂營才認識棒球，覺得這運動很好玩所以離鄉加入球隊，平時守備位置在一壘，另外也是球隊倚重的投手。

全皓喜歡的球員是中信兄弟的張志豪，曾經在學校活動中與偶像相遇，還請教了無厘頭的問題，「我問他投球怎麼變快，他說長距離時用力丟。」至於為何要問野手投球問題，他笑說因為對自己打擊有信心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中