MLB》春訓最終戰大核爆！洋基火球大物「數學家」被打回現實吐真言

拉格朗日。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基22歲火球大物右投「數學家」拉格朗日（Carlos Lagrange）春訓表現極佳，也因此雖然日前被下放小聯盟訓練營，但今天仍獲得最後一場大聯盟春訓先發登板的機會，只不過這回他遭到震撼教育，2.2局挨9支安打、防禦率也暴漲。

多明尼加籍、身高6呎7吋（約201公分）的拉格朗日，目前是《MLB Pipeline》排名第79的大物新秀，四縫線速球能夠輕鬆飆破3位數，今年春訓4場出賽，投13.2局飆出13次三振，防禦率0.66，速球均速來到恐怖的100.2英哩，最快103.1英哩（165.9公里）。

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如此好表現也讓拉格朗日再度爭取到大聯盟春訓最後一次登板機會，昨天他搭乘跨州包機從坦帕重返亞利桑那，獲得今天先發面對小熊的「獎勵」，然而這也讓他回到現實，面對幾乎是大聯盟完全體的小熊打線，拉格朗日慘遭震撼教育，2.2局被敲9安狂失8分，防禦率也從0.66暴漲至4.96。

「這很難受，但也很棒，因為我對上的是大聯盟打者。」拉格朗日在慘敗後強調，這樣的結果會讓自己想要更多，更可望繼續努力，向最高層級邁進，「大聯盟打者跟小聯盟打者差很多，你會很明顯感受到他們知道如何抓球打，在不同球數下準備攻擊，一旦你球數落後，對上這些人會非常吃虧。」

但這場慘敗也不會抹煞拉格朗日在春訓整體出色的表現，如今他將首次從3A開季，總教練布恩（Aaron Boone）對於他的成長有目共睹，更點出拉格朗日不是只有破百英哩的火球，變化球才是讓他能在大聯盟擔任先發的關鍵，「變化球才是他獨特之處，這6週我們看見他能投進好球帶的穩定性，如果能繼續保持，很快就能上大聯盟貢獻。」

這場比賽的經驗，也給拉格朗日寶貴一課，現在他將暫別大聯盟舞台，而接下來的任務就是努力被別人記住，「我想證明自己可以競爭、面對這些打者，敢塞進好球帶攻擊。」對於自己春訓的發揮，拉格朗日說：「我覺得我做到了，能在場上跟這些大聯盟打者抗衡，會帶來信心，對我來說是非常棒的經驗。」

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