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MLB》無緣大聯盟開季也不願成自由身！440SV強投「金寶」有話要說

2026/03/24 19:03

金布瑞。（資料照，美聯社）金布瑞。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕生涯440次救援成功的明星終結者「金寶」金布瑞（Craig Kimbrel）休季加盟大都會，不過日前被告知無緣大聯盟開季，然而最終金布瑞並未選擇跳脫合約成自由身，而是選擇續留「梅子」體系等待機會。

37歲的金布瑞在今年春訓投6局，被敲4安、送出5次保送失3分，送出5次三振，防禦率4.50。昨天他被通知無法擠進開季名單，原本他能用合約中的跳脫條款成為自由身，一旦有其他球隊願意提供他大聯盟機會，他隨時可以離隊，不過最終他選擇留在大都會，繼續投球、提升球速，以便球隊需要他時能立刻上場。

「我的目標是擠進開季名單，沒做到確實有點失望，但那完全是我自己的問題，取決於我春訓的表現。」金布瑞坦言，要擠進大都會的開季名單本來就很不容易，「投手太多、位置太少。」原本金布瑞要競爭牛棚最後一席，將由左投哈德森（Bryan Hudson）或拉夫拉迪（Richard Lovelady）拿下。

金布瑞今年春訓的四縫線速球，均速為92.5英哩，創下生涯新低。他表示希望能透過提升穩定性與身體強度，來進一步加快球速，「如果我的速球球速能再提升一些，我想大家都會更安心。以我現在的球速當然也能投，但現在牛棚投手動輒飆破100英哩，這就是現在的環境。」

至於為何續留大都會？金布瑞坦言：「我對這裡的一切都非常滿意。從我來到這裡開始，大都會球團一直都給我最高程度的尊重，我們之間的溝通也很公開透明。我現在在這裡感覺很自在，也相信未來某個時候，這裡仍然會有屬於我的機會。」

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