TPBL》雲豹例行賽封王倒數、海神不能再輸！各隊晉級季後賽態勢看這邊

桃園台啤永豐雲豹。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕TPBL 2025-26球季進入尾聲，各隊都在為季後賽努力當中，聯盟今天公布各隊晉級態勢，目前19勝9負位居龍頭的台啤雲豹，若能拿下第24勝即可確定收下季後賽門票；不過，近期拉出7連勝福爾摩沙夢想家緊追在後，還是有機會超車，取得例行賽第1的位置。

【前段班球隊】目前球隊戰績前3名的雲豹、夢想家和新竹攻城獅都要為第24勝努力，只要拿到第24勝即可收下季後賽門票。

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●雲豹（19勝9敗）

取得26勝即可確定例行賽封王

取得24勝即可確定晉級季後賽

●夢想家（17勝11敗）

取得24勝即可確定晉級季後賽

若取得25勝，仍有機會爭奪例行賽第一（需搭配與雲豹戰績與勝分差條件）

●攻城獅（14勝12敗）

取得24勝可確定晉級季後賽

若同時雲豹、夢想家皆小於或等於24勝，即可確定例行賽封王

【中段班球隊】位居第3的新北國王和第4的中信特攻都已確定無法單靠全勝確保晉級季後賽資格，但還是有機會透過挑戰賽來搶季後賽門票，兩隊都在為第19勝努力。

●國王（15勝13敗）

已無法單靠全勝確保晉級季後賽

取得19勝即可確定取得季後挑戰賽資格

●特攻（14勝13敗）

已無法單靠全勝確保晉級季後賽

取得19勝即可確定取得季後挑戰賽資格

【後段班球隊】台北台新戰神和高雄海神目前已經在淘汰邊緣，尤其這週對於海神而言相當重要，若兩場客場無法拿下，恐無緣季後賽。

●戰神（9勝18敗）

至少需取得14勝才保有晉級機會

若發生以下任一情況，將確定無緣季後挑戰賽：

* 敗場數達23敗

* 攻城獅、國王、特攻、夢想家皆達19勝

●海神（8勝20敗）

若以下條件同時成立，將確定無緣晉級：

* G97 夢想家擊敗海神

* G99 特攻擊敗攻城獅

* G100 戰神擊敗海神

季後賽晉級態勢圖。（TPBL提供）

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