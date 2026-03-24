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MLB》官網看好大谷翔平MVP四連霸寫紀錄！「法官」3連霸地位動搖

2026/03/24 19:51

大聯盟官網預測2026重要獎項熱門人選。（取自大聯盟官網）大聯盟官網預測2026重要獎項熱門人選。（取自大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網開季進行調查，由57位專家預測2026年賽季各大重要獎項人選，國聯MVP部分，道奇日本二刀流巨星大谷翔平被看好有望四連霸；然而美聯部分，洋基當家巨星「法官」賈吉（Aaron Judge）的三連霸地位恐遭撼動。

在大谷轉戰國聯後，近2年美聯、國聯NVP皆由他與賈吉稱霸。去年大谷翔平拿下生涯第4座MVP，位居現役球員之最；賈吉則進帳生涯第3座MVP，與「神鱒」楚奧特（Mike Trout）並列現役第二，這也是大聯盟史上第一次，連續2個球季的國聯與美聯MVP都由同一人完成連霸。

大聯盟官網2026年最新預測中，大谷幾乎一面倒被看好再奪國聯MVP，在其他候選人中僅大都會索托（Juan Soto）拿到複數票，但與大谷差距仍非常大。官網指出，去年大谷敲出55轟打破自己保持的隊史單季紀錄，回歸投手丘47局狂飆62K，今年開季重返二刀流的他，只要沒有受傷或表現明顯下滑，有望挑戰MVP四連霸，追平邦茲（Barry Bonds）最長MVP連霸紀錄。

然而在美聯部分，官網票選結果，第一名竟非「法官」賈吉，而是他的經典賽隊友、皇家當家游擊小惠特（Bobby Witt Jr.）。小惠特曾在2024年美聯NVP之爭中不敵賈吉，在本次預測中以「1票之差」擊敗賈吉，成為美聯MVP熱門。然而官網指出，小惠特仍需打出接近2024年的巔峰賽季，同時還得祈禱賈吉不要再次打出更誇張的表現。

其他重要獎項，美聯塞揚獎最大熱門為紅襪克羅切（Garrett Crochet），國聯為海盜史基斯（Paul Skenes）。美聯新人王最大熱門為麥戈尼格（Kevin McGonigle）。國聯為海盜葛里芬（Konnor Griffin），美聯最佳總教練為阿爾伯納茲（Craig Albernaz），國聯小熊康索爾（Craig Counsell）。

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