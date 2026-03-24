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射箭》張琁從工作人員變狀元 新賽季增「複合弓」備戰2028洛杉磯奧運

2026/03/24 20:22

張琁（中）獲選2026第8年企業射箭聯賽狀元。（企業射箭聯賽提供）張琁（中）獲選2026第8年企業射箭聯賽狀元。（企業射箭聯賽提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕2026第8年企業射箭聯賽今在運動部大樓舉辦選秀大會，國立體育大學一年級新生張琁率先被寒舍集團挑中，順利成為新科狀元。而今天聯賽也正式宣布新賽季加入「複合弓混雙」接軌2028年洛杉磯奧運，同時完成首屆選秀。

中華民國射箭協會秘書長林政賢表示，「現在談2028年奧運或許太早，但先讓複合弓選手進來參與，有固定正式比賽的感覺，在國際賽也會有更好的表現，其實我們的複合弓競爭力是很好的。」新賽季目前規劃除了原先的反曲弓男女單、混雙、男女團，再加複合弓混雙，每場次總共6點大比拼，增添許多看點。

國際奧會（IOC）日前公布新制，2028年洛杉磯奧運射箭項目將新增「複合弓混合團體賽」，這是自1972年慕尼黑奧運以來首次。目前台灣世界排名最高是女子第18名的黃逸柔，男子則是第20名的陳界綸，兩位焦點人物今天不約而同都在抽籤中選到新北凱撒，新賽季將再現去年世界盃佛羅里達站銀牌組合。

今天新北凱撒因教練林芳瑜另有要事，代表出席的「雷母」雷千瑩笑說是聯賽會長邱炳坤洗牌洗得好，「真的很幸運，回去可以跟公司交代了，明年我還是會繼續在場上奮戰，希望新加入的夥伴們一起努力。」

黃逸柔是資深國手，2013年亞錦賽就在台北田徑場替地主留下團體金牌，2014年仁川亞運團體也拿到銀牌。她笑說跟雷千瑩是國中同學，已將近20年交情，很高興能加入新北凱撒，「我們都是從無到有看著企業聯賽起來的，一直很希望能參賽，以後自己不再只是『社會人士』，也不會只能看著反曲弓選手比賽了。」

黃逸柔認為，複合弓加入奧運對她們來說確實很重要，因為過往亞運結束後往往還得另外找工作謀生，「現在不僅有個目標，也可以專心練習，國際賽有舞台、有觀眾，比賽張力比在國內大很多，希望未來這個項目可以更成長茁壯。」

選中新竹市愛山林的複合弓男子選手潘宇平來頭也不小，2018年雅加達亞運跟陳怡瑄聯手混雙奪金，「一直都有關注企業聯賽，每次打開手機都在幻想自己如果上場是什麼樣子。希望未來可以為隊伍爭取最好成績，讓複合弓的環境可以更好。」

今年反曲弓選秀狀元是國體大新生張琁，即將加入寒舍集團的她表示相當興奮，「從小就知道袁教練（袁叔琪），很希望能從她們身上學到東西，也很期待認識不一樣的大家，讓彼此在場上交流、培養默契。」

由於企業聯賽經常在母校舉辦，張琁笑說自己還當過工作人員，「有時候會去幫忙場布或換靶紙，沒想到這麼快就可以進來當選手了，很感謝教練團給我這個機會。」

這次反曲弓選秀寒舍集團挑選張琁、張譯中、劉詩翎等3人最多，新竹市愛山林選蘇筱斐，新濠建設選林育淵、嚴子喬，新北凱撒柯倫祐，彰化銀行蘇芯羽、邱丞婕。

國手經驗豐富的黃逸柔（左一）將加盟新北凱撒，為第一年的複合弓賽事努力。（企業射箭聯賽提供）國手經驗豐富的黃逸柔（左一）將加盟新北凱撒，為第一年的複合弓賽事努力。（企業射箭聯賽提供）

企業聯賽新增複合弓項目，陳界綸（右一）與潘宇平（右三）兩位國際賽經驗豐富的好手將各為其主。（企業射箭聯賽提供）企業聯賽新增複合弓項目，陳界綸（右一）與潘宇平（右三）兩位國際賽經驗豐富的好手將各為其主。（企業射箭聯賽提供）

張琁去年還是聯賽工作人員，新賽季將轉換身份。（企業射箭聯賽提供）張琁去年還是聯賽工作人員，新賽季將轉換身份。（企業射箭聯賽提供）

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