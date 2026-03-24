UBA》健行4強夢碎！政大驚天逆轉完成跨季72連勝

徐得祈投進關鍵三分球，興奮慶祝。（大專體總提供）

徐得祈投進關鍵三分球，興奮慶祝。（大專體總提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕政治大學今晚在台北體育館一度落後雙位數，靠著林子皓關鍵時刻高命中率，以及徐得祈精準三分球，最終以92：90逆轉健行科大，完成跨季72連勝壯舉，以頭號種子晉級114學年UBA公開男一級4強，更讓健行科大無緣連11年晉級4強的紀錄。

本屆4強決賽將在4月18、19日於台北小巨蛋登場，政治大學獲得頭號種子4強首戰將遭遇台灣藝大，國立體大將對陣虎尾科大。

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健行科大想前進4強必須在今天通過2道關卡，首先黎明學院要不敵虎尾科大，如此一來健行晚間打敗「宇宙政大」，才能晉級4強。

政大上次輸球已經是2023年3月3日，之後就進入無敵模式，如今更拉出跨季71連勝，甚至是5連霸的超級強隊。

健行半場結束前以50：49領先政大。雙方易籃後，健行把領先擴大至雙位數，單節29分進帳，在末節最後5分鐘也持續領先衛冕軍，但政大開始展開追分，並追成85：87，最後2分鐘更變成87：87，其中林子皓連續得分更是重擊健行，最後健行剩3秒操刀最後一擊，可惜潘偉傑未能有好的出手機會也落空。

板凳出發的林子皓攻下20分，徐得祈三分球5投全進拿17分，宋昕澔13分進帳，波波卡13分、13籃板。健行方面，廖本謙22分、9籃板和10助攻，潘偉傑也攻下22分，史密斯12分、9籃板。

林子皓關鍵時刻連續得分，率政大完成逆轉。（大專體總提供）

健行科大隊史首度在UBA公開男一級無緣4強。（大專體總提供）

健行科大總教練劉孟竹。（大專體總提供）

健行科大隊史首度在UBA公開男一級無緣4強。（大專體總提供）

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