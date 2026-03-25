MLB》整組壞光！佐佐木朗希讓球探想起藤浪 美媒悲觀曝唯一正面訊號

佐佐木朗希。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇「令和怪物」佐佐木朗希昨天在春訓最後一次先發繳出災難表現，投2局出現多達8次四死球，熱身賽防禦率高達15.58，《紐約郵報》記者赫南德茲（Dylan Hernandez）悲觀表示，佐佐木朗希在已經「整組壞光」的情況下，道奇要將他「修好」會是一大挑戰。

佐佐木朗希昨天控球大爆炸，春訓荒腔走板的表現也動搖他的信心，甚至逐漸接受被下放小聯盟的可能性。不過道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，佐佐木朗希仍預計會擔任開季第4戰面對守護者的先發投手。

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《紐約郵報》記者赫南德茲撰文直言，現在佐佐木朗希的狀態已徹底崩壞，道奇必須從頭開始重建他，然而該怎麼做，甚至能不能做到，沒有人說得準。「但這正是當初道奇擊敗其他29支球隊，簽下這位日本火球男時，無意間要承擔的風險，因為現在的佐佐木，已經壞掉了。」

赫南德茲指出，佐佐木朗希的狀況顯然不可能在一夕之間修復，以目前來看，這位年僅24歲的右投手恐怕必須回到最原始的起點，而道奇更可能得投入數年的時間，才能讓他在大聯盟有所貢獻。昨天現場一位大聯盟球探甚至表示，佐佐木朗希讓他想起一位曾被視為能與大谷翔平並駕齊驅，卻突然控球能力盡失的投手，也就是藤浪晉太郎。

然而不只道奇搞不清楚佐佐木朗希目前的狀態，連他自己本人也感到困惑。他在受訪時表示，賽前練投時控球沒有如此失控，想太多可能只是其中一個因素，主要還是技術層面的變化。而道奇曾鼓勵他增加一顆往手套側位移的球路，但他不認為這是造成控球暴走的原因。

對於目前的自信心，佐佐木朗希坦言自己的球速比去年其實更穩定，昨天他的四縫線均速達到97.1英哩，然而他也說道：「但我認為能對打者發揮多少實力，不只取決於練習中的調整，還有如何在比賽中累積成功的經驗，我覺得這可能很困難。」

赫南德茲表示，佐佐木朗希開季從哪個層級出發已經不是重點，他在某個時間點終究會被下放小聯盟，屆時道奇的任務是助他重新找回過去統治日職的王牌身手，或是幫他重新找到全新定位。儘管這絕非道奇當初簽下他時所想像的未來，但唯一的正面訊號是，佐佐木朗希已經正視問題所在，「解決問題的第一步，是承認問題。而他已經做到了。接下來的關鍵在於，道奇能否幫他找到答案。」

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